Nam giới khám nam khoa đa số do bệnh lây qua đường tình dục

Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, nam giới cũng xem việc đi kham nam khoa là một cách chăm sóc sức khoẻ bản thân.

Nam thanh niên đến khám nam khoa để tầm soát sức khỏe định kỳ. Ảnh: Việt Linh.

Mỗi khi "cậu nhỏ" có biểu hiện bất thường, đau rát hoặc ngứa, tiểu buốt, Minh Đức, ngụ TP.HCM lại lên google để tìm hiểu. Sau nhiều lần tự "bắt bệnh", chàng trai 27 tuổi lo lắng vì mình có biểu hiện của bệnh giang mai.

Bỏ qua e ngại, Đức đến bệnh viện có chuyên khoa nam học để thăm khám. Sau khi có kết quả kiểm tra, bác sĩ cho biết anh chỉ bị viêm đường tiết niệu nhẹ. Qua một tuần uống thuốc, tình trạng tiểu buốt của Đức đã thuyên giảm.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ThS.BS Nguyễn Văn Học, Đơn vị Nam khoa, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết trường hợp như Đức không phải là hiếm. Hầu hết người bệnh đến khám nam khoa vì thấy sợ, sau khi đọc chẩn đoán bệnh trên Internet.

Sợ bệnh hơn sợ mất sĩ diện

Theo bác sĩ Học, khi nói về nam khoa, mọi người sẽ mặc định nghĩ ngay đến sức khoẻ tình dục, là biểu tượng của sự nam tính. Tuy nhiên, trong nam khoa còn rất nhiều bệnh lý khác như hiếm muộn, vô sinh, rối loạn cương, bệnh lây qua đường tình dục, giãn tĩnh mạch thừng tinh... bất cứ một biểu hiện bất thường nào của bộ phận sinh dục, cánh mày râu đều cần đi khám nam khoa.

"Xu hướng đi khám nam khoa hiện nay đã thay đổi rất nhiều, nam giới không còn e ngại nữa. Nguyên nhân là nhờ truyền thông tốt, lối sống thay đổi, phương tiện di chuyển thuận lợi. Từ đó, người dân dù ở xa, mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi đều có thể đi khám nam khoa. Sự ngại ngùng giảm xuống, nam giới cũng mạnh dạn chia sẻ, sẵn sàng gặp bác sĩ hơn", bác sĩ Học chia sẻ.

Bên cạnh đó, việc tiếp cận tình dục hiện nay quá dễ dàng. Nam giới có thể tìm đến quán bar, karaoke, hẹn hò trên mạng... để tìm bạn tình. Tiếp cận tình dục một cách dễ dàng có thể khiến nam giới mất cảnh giác và nhiễm bệnh do quan hệ không an toàn.

"Trải qua cuộc vui không an toàn, nhiều cánh mày râu sợ mắc bệnh lây nhiễm lây qua đường tình dục nên thường chủ động đi bệnh viện khám. Cũng có người không thoả mãn trong chuyện vợ chồng, hoặc quan hệ đều đặn nhưng không có con nên quyết định đi khám. Bây giờ, nam giới sợ bệnh hơn sợ mất sĩ diện", bác sĩ Học nói.

Nam giới ngày càng quan tâm đến sức khoẻ giới tính, không còn e ngại khi đến phòng khám nam khoa. Ảnh: Pexels.

Trong khi đó, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tuấn Đạt, Chủ nhiệm khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), cho biết mỗi ngày, đơn vị tiếp nhận khoảng 30-40 bệnh nhân đến khám, có tăng so với trước đây.

Bệnh nhân cũng đã chủ động và cởi mở trong việc khám nam khoa. Thế nhưng, thực tế vẫn còn không ít quý ông e ngại, giấu bệnh, để bệnh nặng đến mức không thể chịu được nữa mới đến khám.

Bệnh lây qua đường tình dục trẻ hóa

Theo bác sĩ Đạt, trong các trường hợp đến khám nam khoa, bệnh lây nhiễm qua đường tình dục chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Cụ thể là lậu, giang mai, nhiễm khuẩn Chlamydia, sùi mào gà, HIV…

Đối với các bệnh này, nếu không điều trị sớm, kịp thời sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, tâm lý, đặc biệt chất lượng quan hệ tình dục, bỏ lỡ cơ hội điều triệt để.

Bên cạnh đó, bản thân bệnh nhân cảm thấy nặng nề, giấu bệnh, không muốn tiếp xúc xã hội. Đồng thời, họ luôn lo lắng đối tác sẽ nghĩ những bệnh lý gặp phải là do sinh hoạt tình dục không an toàn, thiếu chung thủy. Thực tế, việc vệ sinh thông thường chưa đảm bảo cũng có thể gây viêm nhiễm.

Trong quá trình thăm khám, bác sĩ Nguyễn Văn Học cũng nhận ra các bệnh lây truyền qua đường tình dục đang dần quay trở lại. Bệnh nhân đa số là người trẻ, dưới 30 tuổi, ở cả nam và nữ.

"Một trong những lý do chính là việc tìm bạn tình hiện nay quá dễ dàng, chỉ cần kết bạn vài ngày cũng có thể quan hệ. Thậm chí, có bệnh nhân mắc bệnh sau khi chữa trị lại tiếp tục tìm đến cơ sở kích dục, sau đó lại mắc bệnh. Khi bác sĩ khai thác lý do, họ nói rằng do chi phí điều trị rẻ, nhanh nên chủ quan, nghĩ rằng bệnh thì lại chữa", bác sĩ Học kể.

Với lối sống hiện đại ngày nay, bác sĩ Học khuyến cáo cả mọi người nên quan tâm đến sức khoẻ giới tính, đặc biệt là quan hệ an toàn để không gặp những sự việc đáng tiếc. Khi cơ thể có những biểu hiện bất thường ở bộ phận sinh dục, người dân nên đến cơ sở y tế có chuyên môn để thăm khám, chẩn đoán và điều trị bệnh sớm.