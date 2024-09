Nam ca sĩ Hàn hủy sự kiện ở TP.HCM

Ngày 3/9, ban tổ chức 2024 Jin Young Fan Meeting In Vietnam <Love Letter> thông báo hủy bỏ sự kiện. Theo kế hoạch ban đầu, buổi họp mặt fan này diễn ra tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM vào 28/9. Hiện lý do sự kiện bị hủy chưa được công bố. Trước đó, ban tổ chức đã tiến hành bán vé với mức giá dao động từ 1,5 triệu đồng tới 4,5 triệu đồng.

“Chúng tôi rất tiếc phải thông báo sự kiện dự kiến tổ chức vào 28/9 tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM đã bị huỷ. Chúng tôi sẽ tiến hành hoàn tiền đầy đủ cho tất cả khách hàng đã mua vé. Tất cả vé tham dự đã hoàn tất thanh toán sẽ được hoàn tiền theo quy định. Chúng tôi hiểu điều này gây ra nhiều thất vọng cho các bạn, những người hâm mộ đã mong chờ được gặp nghệ sĩ Jin Young tại sự kiện. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì những bất tiện mà sự thay đổi này có thể gây ra”, BTC thông báo.

Jung Jin Young sinh năm 1991, ra mắt trong nhóm nhạc thần tượng B1A4. Ngoài vai trò ca sĩ, anh còn là nhà sản xuất, tác giả của nhiều ca khúc hit đồng thời tham gia nhiều phim khác nhau như Ngoại già tuổi đôi mươi, Mây họa ánh trăng, Đại ca hóa soái ca, Sweet Home: Thế giới ma quái…

Sắp tới, Jin Young có bộ phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi ra mắt. Đây là phiên bản làm lại từ bộ phim cùng tên của Trung Quốc. Trong phim, Jin Young đảm nhận vai nam chính và lần đầu hợp tác với Dahyun (thành viên nhóm nhạc TWICE). Bộ phim với đề tài thanh xuân vườn trường vừa tung ra trailer đầu tiên và rất được khán giả đón đợi.

