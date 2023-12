Năm bộ truyện bán chạy nhất mọi thời đại

Tính đến năm 2023, bộ truyện bán chạy nhất mọi thời đại là "Harry Potter". Trung bình mỗi năm, các cuộc phiêu lưu của chú bé phù thủy bán được hơn 23 triệu bản.

Theo số liệu thống kê của WordsRated, một tổ chức phân tích và nghiên cứu dữ liệu trong lĩnh vực sách, văn học và xuất bản, danh hiệu bộ truyện bán chạy nhất mọi thời đại thuộc về Harry Potter của nhà văn nữ người Anh, JK Rowling.

WordsRated định nghĩa một bộ sách là tập hợp các cuốn sách dựa trên những đặc điểm nhất định, được phân chia, sắp xếp bởi tác giả hoặc đơn vị xuất bản. Ví dụ như một câu chuyện chia thành nhiều phần.

Ra mắt tập đầu tiên vào năm 1997, tính đến năm 2023, tổng cộng có 600 triệu bản Harry Potter được bán ra trên toàn cầu, dẫn đầu danh sách những bộ truyện bán chạy nhất mọi thời đại. Trung bình, mỗi quyển trong bộ 7 cuốn này bán được hơn 85,1 triệu bản.

Ngoài ra, nhiều bộ truyện khác cũng có danh số hàng trăm triệu bản. Dưới đây là danh sách những bộ truyện bán chạy nhất mọi thời đại theo thống kê của WordsRated.

1. Harry Potter

Trong 5 bộ truyện bán chạy nhất mọi thời đại, Harry Potter giữ ngôi vị Quán quân cùng nhiều cái nhất hơn cả. Đây là bộ truyện bán chạy nhất với hơn 600 triệu bản, “trẻ” nhất trong top 5 (ra đời vào năm 1997), doanh số trung bình của mỗi quyển cao nhất (85,1 triệu bản), bỏ rất xa vị trí thứ 2.

Harry Potter là bộ tiểu thuyết hư cấu bao gồm 7 phần, viết về những cuộc phiêu lưu trong thế giới phù thủy của cậu bé cùng tên và 2 người bạn thân Ron Weasley, Hermione Granger. Phần lớn bối cảnh trong câu chuyện diễn ra tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts ở Anh.

Những cuộc phiêu lưu tập trung vào cuộc chiến của Harry Potter chống lại Chúa tể hắc ám Voldemort, người có tham vọng bất tử, thống trị thế giới phù thủy, nô dịch những người phi pháp thuật và tiêu diệt những ai cản đường hắn.

Sự thành công của bộ truyện Harry Potter về mặt thương mại đã giúp tác giả JK Rowling trở thành nhà văn giàu nhất thế giới. Tác phẩm được dịch ra 67 ngôn ngữ, chuyển thể thành phim điện ảnh bom tấn và ảnh hưởng sâu rộng trong văn hóa đại chúng.

2. Chicken Soup for the Soul

Chicken Soup for the Soul là thương hiệu hàng đầu của dòng sách self-help. Ảnh: Firstnews.

Những thập kỷ gần đây được xem là giai đoạn vàng son của dòng sách tự lực (self-help), trong đó, cái tên Chicken Soup for the Soul được xem như huyền thoại sống. Sau tập đầu tiên ra đời vào năm 1993, đến nay có 321 tập được xuất bản.

Trong 30 năm qua, bộ Chicken Soup for the Soul bán được tổng cộng 500 triệu bản, trở thành bộ truyện bán chạy thứ 2, đồng thời đứng đầu danh mục sách self-help.

Chicken Soup for the Soul gồm những câu chuyện truyền cảm hứng, tạo động lực, được viết ra với mục đích an ủi độc giả. Bộ sách mang lại sự đồng cảm, đề cao sức mạnh tinh thần của con người và giá trị của việc vượt qua nghịch cảnh.

Jack Canfield và Mark Victor Hansen là tác giả của tập đầu tiên, xuất bản năm 1993. Đến nay, bộ sách gồm nhiều tác phẩm của các cây bút khác nhau. Độ dài mỗi quyển từ 140 đến 480 trang.

3. Goosebumps

Bộ truyện kinh dị dành cho trẻ em Goosebumps của RL Stine chủ yếu được bán tại Mỹ. Ảnh: Scholastic.

Goosebumps của RL Stine với tổng cộng 235 quyển, đứng thứ ba trong thống kê này nhờ vào doanh số hơn 400 triệu bản. Bộ truyện được viết cho trẻ em trong độ tuổi từ 8 đến 12.

Xuất bản tập đầu vào năm 1992 tại Mỹ, Goosebumps rất phổ biến ở nước này với 350 triệu bản được bán ra sau hơn 30 năm. Bộ truyện đứng đầu danh sách bán chạy nhất của USA Today trong 115 tuần, đồng thời có mặt trong danh mục tương tự của New York Times.

Nhân vật chính trong Goosebumps là thanh thiếu niên với các bối cảnh đáng sợ, thường liên quan đến siêu nhiên hoặc điều huyền bí. Vào năm 2011, nhà văn RL Stine được tổ chức Guinness Thế giới chứng nhận kỷ lục “Tác giả viết nhiều tiểu thuyết kinh dị nhất cho trẻ em”.

Goosebumps được chuyển thể thành phim truyền hình, phim điện ảnh, trò chơi điện tử, truyện tranh. Những nhân vật, hình ảnh nổi tiếng trong bộ sách cũng xuất hiện trên quần áo, đồ chơi trẻ em, địa điểm giải trí.

4. Perry Mason

'Perry Mason' là bộ tiểu thuyết trinh thám xoay quanh luật sư cùng tên. Ảnh: Crowell Publishing Company.

Ra đời từ năm 1933, Perry Mason đứng thứ 4 trong danh sách những bộ truyện bán chạy nhất mọi thời đại với hơn 300 triệu bản. Khi Gardner - tác giả của phần lớn bộ truyện - mất vào năm 1970, Perry Mason bán được hơn 170 triệu bản tại Mỹ.

Perry Mason là bộ tiểu thuyết trinh thám xoay quanh nhân vật chính cùng tên, một luật sư người Mỹ, thường xuất hiện trong bối cảnh bào chữa cho các thân chủ mang tội giết người. Thông thường, Mason chứng minh thân chủ của mình vô tội bằng cách tìm ra kẻ sát nhân thực sự. Nhân vật được lấy cảm hứng từ luật sư bào chữa hình sự nổi tiếng Los Angeles, Earl Rogers.

Gardner miêu tả Mason là một luật sư chiến đấu hết mình vì khách hàng, thích những vụ án bất thường, khó khăn hoặc gần như vô vọng. Ông ta thường chấp nhận khách hàng theo ý thích, dựa trên sự tò mò, với số tiền thù lao rất thấp, thậm chí tự bỏ ra chi phí hỗ trợ điều tra khi cần.

5. Berenstain Bears

Có hơn 700 đầu sách mang thương hiệu 'Berenstain Bears'. Ảnh: Walmart.

Cái tên cuối cùng trong danh sách 5 bộ truyện bán chạy nhất mọi thời đại thực tế có doanh số tương đương với Perry Mason, hơn 300 triệu bản, gồm các phần mở rộng. Tính đến năm 2022, đã có 786 đầu sách thuộc nhiều thể loại khác nhau, nằm trong bộ truyện ra đời từ năm 1962 này.

Ban đầu, Berenstain Bears được viết bởi vợ chồng tác giả Stan và Jan Berenstain. Năm 2002, khi ông Stan qua đời, người con trai Mike Berenstain bắt đầu tham gia sáng tác. Từ 2012, Mike là tác giả của toàn bộ truyện được xuất bản.

Các cuốn sách kể về một gia đình gấu xám Bắc Mỹ được nhân hóa. Trong mỗi câu chuyện, các thành viên thường có được một bài học liên quan đến đạo đức hoặc sự an toàn.

Berenstain Bears sớm được chuyển thể sang phim truyền hình, trò chơi điện tử, kịch. Thương hiệu xuất hiện trên hàng loạt sản phẩm khác thông qua hoạt động nhượng quyền.