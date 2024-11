Nagelsmann tức giận vì trọng tài

Phút 90+5, Robin Koch vô tình để bóng chạm tay trong vùng cấm sau cú sút của đối phương. Trọng tài Duje Strukan sau khi xem lại VAR quyết định cho Hungary hưởng phạt đền. Dominik Szoboszlai không mắc sai lầm nào để gỡ hòa 1-1 cho đội nhà.

HLV Nagelsmann đã trao đổi với trọng tài sau trận đấu. Ông so sánh tình huống này với pha bóng tương tự ở trận tứ kết với Tây Ban Nha tại EURO 2024. Ông cũng cho rằng trong cả hai tình huống, các cầu thủ đều không cố ý dùng tay chơi bóng và trọng tài đã đưa ra quyết định quá khắt khe.

"Tôi đã hỏi ông ấy có xem trận đấu với Tây Ban Nha không. Ông ấy không thực sự hiểu ý tôi là gì", Nagelsmann chia sẻ với ZDF.

Tình huống được nhắc tới là khi Marc Cucurella cũng chạm bóng bằng tay trong vùng cấm nhưng “Die Mannschaft” lại không được hưởng phạt đền.

Vị HLV 37 tuổi khẳng định: "Tôi không nghĩ đó là một quả phạt đền. Koch đang cố gắng xoay người và thu tay lại. Không thể nào không chạm tay được. Tôi sẽ không bao giờ cho đó là một quả phạt đền."

Ông cũng chỉ trích việc trọng tài phải xem lại quá nhiều lần: "Thật điên rồ khi ông ấy phải xem lại tới 47 lần. Thông thường, VAR sẽ nói rằng hãy cứ tiếp tục trận đấu. Đây không phải là một sai lầm rõ ràng."

HLV Nagelsmann cho biết ông rất tò mò về quan điểm của UEFA về tình huống này. Trước đó, ủy ban trọng tài của UEFA đã thừa nhận rằng lẽ ra phải có phạt đền trong tình huống tương tự.

Tiền vệ Robert Andrich cũng đồng tình với quan điểm của thuyền trưởng tuyển Đức: "Đây lại là một vấn đề về hướng tay và hướng bóng. Anh ấy đang cố gắng tránh nhưng lại bị bóng chạm vào tay từ cự ly gần. Thật đáng tiếc."

Đội tuyển Đức chơi vượt trội hơn đối thủ trong phần lớn thời gian của trận đấu và có bàn thắng dẫn trước nhờ công của Felix Nmecha. Tuy nhiên, quả phạt đền gây tranh cãi đã khiến họ phải chia điểm trên sân khách.

