Thế giới

Mỹ triển khai 10 tiêm kích F-35 tới Puerto Rico

  • Thứ sáu, 5/9/2025 20:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một số nguồn thạo tin cho biết Mỹ đã ra lệnh triển khai 10 máy bay tiêm kích F-35 tới một căn cứ ở vùng lãnh thổ Puerto Rico để tiến hành các chiến dịch chống lại các băng nhóm ma túy.

Chiến đấu cơ F-35. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN.

Theo các nguồn tin, 10 máy bay tiêm kích đã được điều tới nhằm chống lại các tổ chức ma túy - khủng bố hoạt động tại phía Nam Caribe. Các máy bay dự kiến sẽ tới khu vực vào cuối tuần tới.

Các tiêm kích hiện đại sẽ bổ sung vào lực lượng quân sự vốn rất hùng hậu của Mỹ ở phía Nam Caribe, khi Tổng thống Donald Trump thực hiện cam kết tranh cử nhằm trấn áp các nhóm mà ông cáo buộc đã tuồn ma túy vào Mỹ. Động thái mới diễn ra 3 ngày sau khi lực lượng Mỹ tấn công một con tàu mà ông Trump nói là chở "lượng lớn ma túy", khiến 11 người thiệt mạng.

Những tuần gần đây, Mỹ đã triển khai tàu chiến tại khu vực nhằm thực hiện chiến dịch trấn áp việc buôn bán ma túy. Hiện có 7 tàu chiến và 1 tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân đang hiện diện hoặc sẽ sớm có mặt trong khu vực, mang theo hơn 4.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ. Lực lượng thủy quân lục chiến và hải quân Mỹ thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 22 đã tiến hành huấn luyện đổ bộ và các hoạt động bay ở miền Nam Puerto Rico.

TTXVN

