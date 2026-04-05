Mỹ ra mắt loại lựu đạn mới sau nhiều thập kỷ chờ đợi

Lục quân Mỹ vừa cho ra mắt loại lựu đạn mới đầu tiên kể từ năm 1968. Lựu đạn này sử dụng sóng xung kích để tiêu diệt mục tiêu, thay vì sử dụng mảnh văng vốn có nguy cơ gây sát thương chính “quân mình”.

Quân đội Mỹ đã phê duyệt lựu đạn tấn công M111 thân nhựa, mẫu lựu đạn sát thương đầu tiên được đưa vào trang bị cho binh sĩ Mỹ kể từ năm 1968. Ảnh: CNN.

Theo CNN, Lục quân Mỹ vừa bắt đầu đưa vào sử dụng loại lựu đạn sát thương mới mang tên M111. Đây là loại lựu đạn mới đầu tiên được quân đội Mỹ đưa vào sử dụng kể từ năm 1968. M111 là loại lựu đạn bằng nhựa, sử dụng sóng xung kích để tấn công đối thủ, thay vì sử dụng mảnh văng để tiêu diệt đối thủ.

Loại lựu đạn mới này phù hợp với hoạt động tác chiến trong đô thị, khi binh sĩ cần phải “làm sạch” các không gian kín, nằm bên trong các công trình.

Trước đó, mẫu lựu đạn MK3A2 từng được sử dụng, nhưng rồi bị loại biên trong thập niên 1970 vì chứa amiăng. Các sợi amiăng có thể mắc kẹt trong phổi và gây bệnh nguy hiểm, bao gồm cả ung thư. Việc loại bỏ MK3A2 khiến binh sĩ phải sử dụng lựu đạn M67 kể từ thập niên 1970 đến nay. M67 và MK3A2 vốn cùng được quân đội Mỹ đưa vào sử dụng trong năm 1968.

M67 phát tán mảnh văng theo mọi hướng khi phát nổ, vì vậy, nó có thể gây thương vong cho dân thường trong những tình huống không mong muốn, hoặc khiến chính “quân mình” thương vong, nếu mảnh văng bị dội lại từ các bề mặt đủ cứng, hoặc xuyên qua các bức tường mỏng.

Với M111, cơ chế sát thương dựa trên sóng xung kích, hay còn gọi là áp lực nổ, tiêu diệt hoặc vô hiệu hóa mục tiêu trong phòng bằng lực nổ, đồng thời làm bay hơi lớp vỏ nhựa bên ngoài.

Quân đội Mỹ cho biết binh sĩ có thể ném loại lựu đạn này vào không gian kín, khiến đối phương vẫn bị tấn công dù đang ẩn nấp sau tường hoặc đồ đạc trong phòng. Lựu đạn M67 vốn không thể gây sát thương nếu mục tiêu ẩn náu sau những vật cản mà mảnh văng không xuyên qua được.

“Lựu đạn sử dụng áp lực nổ có thể nhanh chóng quét sạch đối thủ trong một căn phòng, không chừa lại nơi ẩn nấp, đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng đồng minh”, Đại tá Vince Morris, quản lý dự án phát triển dòng lựu đạn M111, cho biết trong thông cáo của Lục quân Mỹ.

“Một khi sóng áp suất cao tác động vào cơ thể, nó sẽ nén và giãn mô một cách dữ dội. Màng nhĩ, phổi, mắt và hệ tiêu hóa là những cơ quan dễ bị vỡ và tổn thương nghiêm trọng nhất từ các vụ nổ tạo bởi sóng nổ của lựu đạn”, tài liệu của quân đội Mỹ giải thích.

Theo tài liệu này, sóng nổ lớn có thể gây tổn thương não, thậm chí làm đứt lìa chi. Quân đội Mỹ cho biết loại lựu đạn mới M111 có hình trụ, cỡ lòng bàn tay, được phát triển dựa trên kinh nghiệm tác chiến của binh sĩ Mỹ trong các cuộc chiến trước đây tại Trung Đông.

“Một trong những bài học quan trọng từ các trận đánh trong đô thị ở Iraq là lựu đạn M67 không phải lúc nào cũng phù hợp. M67 có nguy cơ gây thương vong cho chính lực lượng đồng minh, ngay cả khi họ ở phía bên kia bức tường mỏng”, Đại tá Morris nói.

Lựu đạn M67 vẫn sẽ tiếp tục được quân đội Mỹ sử dụng. Binh sĩ sẽ mang theo loại lựu đạn này khi tác chiến ngoài trời, để “tối đa hóa hiệu quả sát thương của mảnh văng”, trong khi lựu đạn M111 sẽ được dùng trong không gian kín.

Quân đội Mỹ còn sắp tiếp nhận một loại lựu đạn gây choáng mới. Một số quốc gia hiện đã sở hữu loại lựu đạn này, gọi là lựu đạn nhiệt áp. Loại này phát tán một đám mây nhiên liệu trong không khí rồi kích nổ, tạo ra sóng xung kích và quả cầu lửa gây hiệu ứng chân không, hút oxy khỏi khu vực xảy ra vụ nổ.