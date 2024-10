Mỹ nhân Hoa ngữ liên tục bị chỉ trích

Châu Vũ Đồng đóng phim nhiều năm. Cô có diễn xuất tốt, gương mặt đẹp lẫn những dự án đạt tỷ suất người xem cao nhưng danh tiếng chưa bứt phá so với dàn diễn viên cùng thế hệ. Gần đây, Châu Vũ Đồng tham gia chương trình Hoa thiếu 6. Những tưởng sức nóng của chương trình giúp diễn viên sinh năm 1994 được biết đến nhiều hơn nhưng thực tế ngược lại. Theo 163, suốt những ngày qua, Châu Vũ Đồng liên tục lọt top tìm kiếm vì bị chỉ trích. Danh tiếng cô gây dựng từ các bộ phim Nơi xứ người tôi rất ổn, Sắc xuân gửi người tình… gần như tiêu tan.

Trong chương trình Hoa thiếu, Châu Vũ Đồng liên tục gây tức giận vì những hành động được cho là vô duyên, bất lịch sự. Chẳng hạn ở chặng dừng chân đầu tiên, Vinh Tử Sam và Đặng Ân Hy làm hướng dẫn viên du lịch nhưng đã mắc nhiều sai lầm do thiếu kinh nghiệm. Lúc này, Trần Hảo với tư cách tiền bối đã tổ chức các cuộc họp để bàn bạc mọi chuyện và giúp đỡ hai đàn em. Tuy nhiên, Châu Vũ Đồng lại nhận xét Trần Hảo quá khắc nghiệt và tỏ vẻ.

Thậm chí vì nội dung trong chương trình, nhiều bài đăng, phỏng vấn cũ của Châu Vũ Đồng cũng bị khui lại. Cô bị chỉ trích keo kiệt vì chỉ tặng quà rẻ tiền cho Ngô Lỗi dù trước đó nhận quà đắt đỏ từ nam diễn viên này. Châu Vũ Đồng thậm chí tặng ảnh in hình chính mình cho bạn diễn Cung Tuấn. Châu Vũ Đồng cũng bị nghi tặng hàng giả cho Kim Thần.

