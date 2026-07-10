Mỹ khởi công tòa tháp Trung tâm Thương mại Thế giới sau 25 năm vụ 11/9

25 năm sau vụ khủng bố 11/9, thành phố New York ngày 9/7 đã chính thức khởi công xây dựng tòa tháp cuối cùng trong kế hoạch tái thiết toàn bộ khu Trung tâm Thương mại Thế giới.

Mỹ khởi công tòa tháp tại Trung tâm Thương mại Thế giới sau 25 năm vụ khủng bố 11/9. Ảnh: Reuters

Công trình tái thiết toàn bộ khu Trung tâm Thương mại Thế giới do Tập đoàn American Express đầu tư để làm trụ sở toàn cầu mới, đánh dấu cột mốc khép lại hành trình tái thiết kéo dài gần một phần tư thế kỷ tại khu vực từng xảy ra một trong những vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Theo thiết kế, tòa nhà cao 55 tầng, có diện tích khoảng 186.000 m2, hơn 4.000 m2 sân hiên và vườn trên cao, với chiều cao khoảng 374 m. Khi hoàn thành vào năm 2031, đây sẽ là trụ sở mới của khoảng 10.000 nhân viên American Express, đồng thời là tòa nhà thương mại cuối cùng được xây dựng trong khu phức hợp Trung tâm Thương mại Thế giới mới.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thị trưởng thành phố New York Zohran Mamdani cho biết dự án sẽ tạo khoảng 3.200 việc làm trong lĩnh vực xây dựng và đóng góp gần 6 tỷ USD cho nền kinh tế thành phố. Ông nhấn mạnh việc tiếp tục xây dựng trên khu đất từng hứng chịu thảm kịch ngày 11/9 là biểu tượng cho sự hồi sinh và sức sống bền bỉ của New York.

Dự án do Silverstein Properties phát triển trên khu đất thuộc Cảng vụ New York và New Jersey theo hình thức thuê dài hạn. Khác với nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, tòa tháp được triển khai hoàn toàn bằng nguồn vốn tư nhân.

Kế hoạch xây dựng toà tháp đã nhiều lần bị trì hoãn trong gần hai thập kỷ do khó khăn về tài chính, thay đổi thiết kế và thiếu khách thuê chủ lực. Việc American Express quyết định chuyển trụ sở đến đây đã tạo động lực để dự án chính thức được triển khai, khép lại mảnh ghép cuối cùng trong quá trình tái thiết khu Trung tâm Thương mại Thế giới sau thảm kịch 11/9.