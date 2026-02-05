Mỹ kết án chung thân đối tượng âm mưu ám sát Tổng thống Trump

Một tòa án liên bang Mỹ đã tuyên án tù chung thân đối với Ryan Routh vì âm mưu ám sát ông Donald Trump khi ông là ứng cử viên Tổng thống năm 2024.

Mật vụ Mỹ bảo vệ cựu Tổng thống Donald Trump rời khỏi bục diễn thuyết trong cuộc vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania, ngày 13/7/2024. Ảnh: THX

Bản án được thẩm phán công bố hôm 4/2, kèm thêm 7 năm tù bắt buộc liên quan đến các tội danh về vũ khí. Theo hồ sơ công tố, bị cáo Ryan Routh bị bắt giữ tại Câu lạc bộ gôn quốc tế Trump International Golf Club ở bang Florida vào tháng 9/2024.

Các nhà điều tra cho biết nghi phạm bị phát hiện ẩn náu trong bụi cây gần khu vực sân gôn, và chờ ông Trump xuất hiện trong tầm bắn. Một đặc vụ Mỹ đã kịp thời phát hiện và khống chế đối tượng trước khi xảy ra nổ súng.

Bồi thẩm đoàn liên bang kết tội Ryan Routh ở cả 5 cáo buộc, gồm 3 tội danh liên bang về vũ khí và tấn công nhân viên liên bang. Công tố viên nhấn mạnh bị cáo “không hề tỏ ra hối hận” và cho rằng hành động mang động cơ chính trị nghiêm trọng, nhằm can thiệp tiến trình dân chủ.

Phía bào chữa đề nghị mức án nhẹ hơn và yêu cầu điều trị sức khỏe tâm thần cho bị cáo trong thời gian thụ án, song lập luận này không thuyết phục được tòa.

Vụ việc xảy ra chỉ vài tháng sau một sự cố an ninh nghiêm trọng khác nhằm vào ông Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2024. Trước đó, tại một cuộc vận động tranh cử vào tháng 7/2024, một tay súng đã nổ súng từ bên ngoài khu vực sự kiện, khiến ông Trump bị thương nhẹ ở tai và một người khác thiệt mạng. Vụ tấn công đó đã làm dấy lên lo ngại sâu sắc về an ninh chính trị và vai trò của lực lượng mật vụ trong bảo vệ các ứng viên.