Mỹ áp thuế 126% đối với thiết bị năng lượng mặt trời Ấn Độ

Ngày 24/02, Bộ Thương mại Mỹ thông báo áp mức thuế sơ bộ 126% đối với các thiết bị năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Ấn Độ. Diễn biến này đặt trong bối cảnh các cuộc đàm phán về hiệp định thương mại song phương giữa hai nước đang bị trì hoãn.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Quyết định áp thuế được đưa ra sau khi phía kết luận rằng Ấn Độ đã trợ cấp không công bằng cho ngành sản xuất các thiết bị năng lượng mặt trời trong nước; qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Ấn Độ bán phá giá sản phẩm tại thị trường Mỹ. Ngoài Ấn Độ, Mỹ cũng áp các mức thuế sơ bộ cao đối với mặt hàng này từ một số quốc gia khác, bao gồm Indonesia (từ 86% đến 143%) và Lào (81%).

Động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Mỹ và Ấn Độ đạt được thỏa thuận khung về một hiệp định thương mại tạm thời. Theo đó, Mỹ dự kiến cắt giảm thuế đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Ấn Độ từ 50% xuống còn 18%.

Tuy nhiên sau đó, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump với lý do vi hiến, buộc Nhà Trắng chuyển sang áp dụng mức thuế cơ bản mới 10% đối với phần lớn hàng nhập khẩu. Điều này cũng khiến các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Ấn Độ về vấn đề thương mại bị trì hoãn.

Theo số liệu chính thức, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng thiết bị năng lượng mặt trời của Ấn Độ sang Mỹ đạt khoảng 793 triệu USD trong năm 2024, tăng gấp 9 lần so với năm 2022, đưa Ấn Độ trở thành một trong những nhà cung cấp quan trọng cho thị trường Mỹ. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Ấn Độ, Indonesia và Lào chiếm tới 57% tổng kim ngạch nhập khẩu mô-đun năng lượng mặt trời của Mỹ trong năm 2025. Mỹ cho rằng đây là hệ quả của việc các nhà sản xuất Trung Quốc chuyển dịch sản xuất sang nước thứ ba nhằm né tránh rào cản thương mại.

Trong khi các nhà sản xuất Mỹ hoan nghênh biện pháp này như một bước bảo vệ đầu tư trong nước, nhiều ý kiến cảnh báo mức thuế cao có thể đẩy chi phí các dự án năng lượng mặt trời tại Mỹ tăng mạnh, nhất là trong bối cảnh ngành này đang chịu sức ép từ lãi suất cao và sự bất ổn chính sách.