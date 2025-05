MV có 30 em xinh gây tranh luận

MV "The Real Aura" của Em xinh "say hi" được khen ngợi về hình ảnh đầu tư, nhưng phần âm nhạc gây tranh luận.

Tối 28/5, chương trình Em xinh "say hi" tung ra MV chủ đề mang tên The Real Aura với sự tham gia của 30 nghệ sĩ nữ tham gia chương trình này. MV được đầu tư mạnh tay về mặt hình ảnh theo phong cách Futuristic đầy ấn tượng và đẹp mắt. Thời lượng xuất hiện của 30 chị đẹp cũng tương đối đồng đều. Các nghệ sĩ đều xuất hiện lộng lẫy trong những set đồ cá tính. Trong số 30 chị đẹp, Đào Tử, Pháo gây ấn tượng với phần rap hấp dẫn. Trong khi đó, Tiên Tiên cũng được chú ý với phân đoạn đầy cá tính. Hình ảnh trong MV The Real Aura. Ảnh: NSX. Trong khi hình ảnh, phong cách của MV được khen ngợi thì âm nhạc của The Real Aura gây tranh luận. Khán giả nhận xét bài hát khó nghe, nhiều đoạn không rõ lời khiến nội dung, thông điệp của The Real Aura chưa được truyền tải một cách tròn trịa. "MV có đầu tư nhưng nhạc không thấm được, không hay", "Đọc phụ đề vẫn không hiểu bài hát viết về nội dung gì", "MV đẹp thật nhưng nhạc không nghe rõ lời", "MV có đầu tư, nhiều hình đẹp nhưng tổng thể bị rời rạc và lê thê. Nhạc hơi trôi, nghe 1, 2 lần đầu chưa thể thấm được", khán giả bình luận. Em xinh "say hi" là bản nữ của Anh trai "say hi". Chương trình quy tụ 30 ca sĩ thuộc nhiều thế hệ như Miu Lê, Bích Phương, Bảo Anh, Phương Ly, Phương Mỹ Chi, Pháo, Liu Grace...