Musiala sắp được tăng lương gấp 5

Sky Sports đưa tin "Hùm xám" muốn ký hợp đồng mới với Musiala đến năm 2029. Mức lương của tiền vệ này có thể tăng lên 25 triệu euro/năm, gấp 5 lần so với thu nhập hiện tại (khoảng 5 triệu euro/năm), theo Capology.

Musiala sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Bayern, ngang ngửa với Harry Kane. Nếu hoàn tất 5 năm hợp đồng tới, tiền vệ này có thể bỏ túi 125 triệu euro.

Việc nhiều đội bóng lớn ở châu Âu cũng đang theo đuổi Musiala càng khiến Bayern phải quyết tâm hơn trong việc giữ chân tài năng này. Trong những năm qua, tuyển thủ người Đức đã chứng tỏ được năng lực và trở thành biểu tượng mới tại sân Allianz Arena. Bayern hiểu rằng việc mất Musiala sẽ là tổn thất lớn và ảnh hưởng đến tham vọng của đội bóng trong tương lai.

Cựu danh thủ Lothar Matthaus cho rằng Bayern không nên tiếc tiền để giữ chân Musiala. Ông nói: "Cũng giống như Messi, người không có giới hạn cho tài năng của mình, đối với tôi, cũng không có giới hạn nào cho Musiala. Bayern cần Musiala không chỉ vì yếu tố thể thao, mà còn là bộ mặt của đội, nơi một số cầu thủ khác đang thi đấu sẽ sớm rời đi. Bạn cần Musiala làm gương mặt quảng cáo. Đó là giá trị bạn không thể trả bằng tiền".

Matthaus cũng ám chỉ rằng Musiala ở Bayern hiện tại quan trọng không kém những đàn anh như Thomas Muller hay Manuel Neuer. "Nếu Manuel Neuer và Lewandowski kiếm được hoặc đã kiếm được 25 triệu euro một năm, tôi nghĩ Musiala cũng nằm trong nhóm đó. Năm năm, 25 triệu euro/năm cộng với phí ký hợp đồng, thì sẽ là 150 triệu euro. Đó sẽ là một mức giá tốt và theo tôi, là một khoản tiền hợp lý”, cựu danh thủ người Đức chia sẻ.

Ở mùa này, Musiala đóng góp 10 bàn và 3 kiến tạo cho Bayern sau 15 lần ra sân trên mọi đấu trường.

