Mượn tay xe ôm công nghệ vận chuyển bánh kem chứa ma túy

Qua ứng dụng, tài xế C. và Tr. nhận đơn hàng là bánh kem đi giao cho khách, nhưng bị công an dừng xe kiểm tra. Lúc này, cả 2 mới biết trong các hộp bánh có ma túy.

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Bùi Phương Thảo (SN 1996, ở phường Phương Mai, quận Đống Đa) về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Trần Thị Hương (SN 2004, quê thị trấn Me, Gia Viễn, Ninh Bình) tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 15h ngày 2/7, công an phát hiện tại ngõ 2 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai (quận Thanh Xuân) có cô gái đang giao hàng cho 2 nam giới mặc áo xe ôm công nghệ với biểu hiện nghi vấn, nên chia các tổ trinh sát tiếp cận từng đối tượng.

Đối tượng Thảo bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: CACC.

Tổ thứ nhất theo nam giới mặc áo xe ôm công nghệ đi xe máy đến trước số 42/180 Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa. Người này giao đơn hàng cho một phụ nữ. Khi kiểm tra, tài xế xe ôm khai tên là N.X.Tr. (SN 1971, ở Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân) đang giao hàng theo đơn trên ứng dụng.

Người nhận hàng là Trần Thị Hương, đã khai nhận mua ma túy trên Telegram với giá 3 triệu đồng và đặt giao qua ứng dụng. Khi Hương nhận hộp bánh, thì bị công an kiểm tra. Đối tượng tự bóc lớp kem trong hộp, bên dưới có một túi nylon chứa ma túy.

Tổ thứ 2 bám theo nam giới đi xe máy chở cô gái vừa giao hàng. Đến số 200 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra. Nam tài xế khai tên là N.T.A. (SN 1992, ở Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đang chở Thảo đi ăn.

Thảo khai nhận khoảng 14h15 ngày 2/7, tại ngõ 2 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai (Thanh Xuân) đã đặt shipper giao 3 đơn hàng đến 3 địa chỉ khác nhau. Đơn hàng là các hộp bánh bên trong chứa ma túy.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC.

Tổ công tác thứ 3 đi theo nam giới mặc áo xe ôm công nghệ điều khiển xe máy đến trước số 7 Tô Vĩnh Diện, quận Thanh Xuân, thì dừng xe để kiểm tra.

Nam giới khai tên N.K.C. (SN 1973, ở Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội), vừa nhận 2 đơn hàng của một phụ nữ đi giao cho khách.

Qua kiểm tra gói hàng, tổ công tác phát hiện một số túi nylon, trong đó có túi chứa tinh thể màu trắng, một túi chứa 4 viên nén màu ghi. Tài xế C. khai không biết bên trong các hộp bánh chứa gì.

Tang vật thu giữ của Trần Thị Hương là một túi nylon có khối lượng 3,048 gam ma túy loại Ketamine, thu giữ từ xe ôm công nghệ N.K.C. túi chứa tinh thể màu trắng là ma túy Ketamine, 4 viên nén màu ghi là thuốc lắc.

Công an cho 2 tài xế xe máy nhận dạng Thảo chính là người giao hàng, nên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng để điều tra. Thảo khai còn giấu ma túy ở phòng trọ ở phường Khương Trung.

Quá trình kiểm tra, Thảo mở chiếc hộp màu đen, bên trong có nhiều ma túy và một cân điện tử. Thảo khai nhận đây là ma túy và các dụng cụ dùng để chia ma túy mang bán cho khách.

Thảo khai quen biết xã hội với một người đàn ông tên Huy - người bảo Thảo làm công việc giao ma túy cho khách. Huy hướng dẫn Thảo đặt xe ôm vận chuyển và giấu ma túy vào các hộp bánh ngọt. Mỗi đơn giao thành công, Thảo được trả công 200.000 đồng.

Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ án.