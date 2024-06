Muốn kiềm dầu, sáng da thì không thể thiếu 5 'cứu tinh' sale to hè 6.6

Da sạm, đổ dầu hay kích ứng là vấn đề muôn thuở mỗi dịp hè. Để tự tin khoe da sáng dáng xinh du lịch đó đây, bạn không nên bỏ qua 5 sản phẩm skincare được sale to dịp hè.

Hè là mùa để vi vu, nhưng nỗi lo về làn da cháy nắng và thâm sạm sau mỗi chuyến du lịch là lý do làm chùn chân không ít cô nàng mê làm đẹp. Lifestyle gợi ý những sản phẩm làm đẹp tiện dụng, dễ dùng và phù hợp với thời tiết nắng nóng để bạn “chấp luôn nắng hè” và thỏa mình với những chuyến đi bất tận.

Serum làm sáng da và mờ thâm mụn vitamin C Kiehl's

Giá từ 2,5 triệu đồng

Làn da căng mướt, chuẩn “glass-skin” là ước mơ của bao người thuộc hệ skincare. Là hãng mỹ phẩm “đắt xắt ra miếng”, Kiehl’s luôn nằm trong top thương hiệu skincare được chị em tin dùng cho một chu trình chăm sóc da lành tính, chuẩn khoa học.

Vitamin C được ứng dụng nhiều trong các sản phẩm làm sáng và mờ thâm bởi khả năng ngăn ngừa quá trình oxy hóa, tác động trực tiếp vào vị trí thâm sạm và ức chế sự hình thành melanin - thủ phạm gây nên các đốm nâu. Serum sáng da mờ thâm vitamin C Kiehl's Clearly Corrective Dark Spot Solution với thành phần lành tính, phù hợp mọi loại da kể cả da mụn và nhạy cảm. Sản phẩm chứa dẫn xuất vitamin C thẩm thấu sâu mang lại làn da sáng trong, giảm sự xuất hiện của nám và sạm da.

Bên cạnh đó, sản phẩm được bổ sung thêm Salicylic Acid đệm tập trung trên bề mặt da để lấy đi tế bào chết ở các vùng sạm nám hay đốm nâu, hỗ trợ cải thiện bề mặt và mang lại làn da đều màu hơn. Trong dịp hè này, khách hàng khi mua sản phẩm sẽ nhận được quà tặng kèm với tổng giá trị tương đương 1,8 triệu đồng, để bạn có cơ hội trải nghiệm sản phẩm chất lượng cao với giá tốt.

Serum kiềm dầu, thu nhỏ lỗ chân lông Niacinamide 2% L'Oreal Paris

Giá từ 399.000 đồng

Bên cạnh làn da không đều màu, lỗ chân lông to cũng là nỗi khổ của nhiều người. Trong thời tiết nắng nóng mùa hè, nếu bạn không dưỡng đủ ẩm thì làn da sẽ tăng tiết dầu nhiều hơn, kết hợp với khói bụi sẽ là lỗ chân lông giãn nở, khiến làn da trông thiếu mịn màng.

Sau bước làm sạch mỗi ngày, bạn có thể sử dụng serum chứa Niacinamide 2% của L'Oreal Paris. Sản phẩm chứa Hyaluronic Acid có khả năng cấp ẩm và thẩm thấu sâu, giúp làm đầy rãnh nhăn đồng thời sáng da từ sâu bên trong. Niacinamide kiềm dầu và hỗ trợ làm sạch sâu, cho da thông thoáng, hạn chế bít tắc lỗ chân lông. Trong khi đó, thành phần Salicylic Acid giúp kiểm soát dầu và điều tiết bã nhờn hiệu quả. Phức hợp Hyaluron, Niacinamide cùng Salicylic Acid sẽ mang tới chu trình chăm sóc chuyên gia cho làn da láng mịn, kiềm dầu và thu nhỏ lỗ chân lông hữu hiệu sau một đêm.

Đặc biệt, trong lễ hội mua sắm 6/6 “Sale to khỏi so” của Lazada từ 5/6 đến hết 10/6, sản phẩm giảm tới 27% còn 399.000 đồng, tặng thêm 1 kem dưỡng Glycolic Bright trị giá 200.000 đồng cho đơn hàng từ 299.000 đồng để các tín đồ mua sắm không lo về giá.

Toner pad Mediheal

Giá từ 427.000 đồng

Được ví như “phát kiến mới” trong giới mỹ phẩm Hàn những năm gần đây và liên tục cháy hàng ở hệ thống OliveYoung xứ sở kim chi, toner pad của Mediheal là bông dưỡng chứa tinh chất mà các cô gái không thể thiếu không chu trình chăm sóc da hàng ngày.

Mediheal cho ra mắt dòng toner pad chứa 7 loại vitamin thiết yếu với nhiều màu sắc và công dụng, gồm: Dưỡng ẩm sâu (hồng), làm dịu da kích ứng (xanh lá), cải thiện độ ẩm cho da khô (tím), cải thiện thâm sẹo và phục hồi da sau mụn (xanh ngọc), phù hợp đa dạng nhu cầu sử dụng của người dùng.

Với giá ưu đãi 28% còn 427.000 đồng đến 100 miếng bông thấm đẫm tinh chất, sản phẩm rất tiện dụng và tiết kiệm cho người dùng sử dụng hàng ngày. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, bạn có thể lau nhẹ để thay thế cho bước toner, hoặc đắp lên mặt trong 10 phút như mặt nạ để dưỡng chất thấm sâu hơn.

Viên uống DHC Vitamin C

Giá từ 191.000 đồng

Để da đẹp khỏe, chăm sóc bên ngoài là chưa đủ, bạn cần cải thiện từ sâu bên trong. Bổ sung vitamin C qua chế độ ăn uống lành mạnh và viên uống là gợi ý để bạn có da đẹp, dáng xinh.

Viên uống vitamin C từ thương hiệu Nhật Bản DHC bổ sung đến 1.000 mg vitamin C - tương đương 50 quả chanh - trong mỗi viên con nhộng, hỗ trợ duy trì sức khỏe làn da, giảm thâm sạm, cho da sáng mịn, đều màu. Sử dụng thường xuyên và đều đặn, bạn sẽ cảm nhận không chỉ làn da tươi tắn hơn mà sức khỏe cũng được cải thiện khi được tăng cường đề kháng, tóc và móng tay thêm chắc khỏe.

Đặc biệt, sản phẩm được bổ sung thêm vitamin B hỗ trợ giảm nhờn và ngăn ngừa mụn, cải thiện các vấn đề về viêm da. Bạn có thể dùng 1-2 viên mỗi ngày, chú ý uống sau bữa ăn và không uống sau 16h để hạn chế gan tụy làm việc quá mức.

Kem chống nắng MartiDerm

Giá từ 919.000 đồng

Ngay cả khi không ra ngoài, bạn cũng thường xuyên tiếp xúc các tia UVA, UVB hay ánh sáng xanh từ màn hình máy tính. Đây là những tác nhân khiến da mất đi độ đàn hồi và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Các sản phẩm kem chống nắng như lớp khiên cho làn da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường, là bước bảo vệ đầu tiên nếu bạn muốn nuôi dưỡng một làn da khỏe mạnh, căng mướt.

Kem chống nắng từ thương hiệu MartiDerm với chỉ số SPF 50+ cung cấp khả năng bảo vệ da phổ rộng và toàn diện trước các tia UVA1, UVA2, UVB, IR, HEV, đồng thời ngăn ngừa, làm giảm dấu hiệu lão hoá sớm như nếp nhăn, thâm sạm, đốm nâu, da không đều màu. Phức hợp chống lão hóa trong sản phẩm còn có khả năng kích thích tăng sinh của keratinocytes lên đến 63%, hỗ trợ quá trình tái tạo da từ lớp hạ bì và phục hồi chức năng của hàng rào bảo vệ. Sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh, tính thẩm mỹ cao, không nhờn rít da và phù hợp để sử dụng hàng ngày.

Trong dịp này, nàng có thể “tậu” tuýp kem chống nắng “đắt mà đáng” này với khuyến mãi lên đến 32%, còn 919.000 đồng. Ngoài ra, khi mua sản phẩm trong dịp sale lớn từ sàn TMĐT, bạn còn có cơ hội nhận “cơn mưa” quà tặng gồm 2 tuýp kem chống nắng mini, 3 mặt nạ Ohoh và 2 tuýp dưỡng da ngăn ngừa lão hóa.

