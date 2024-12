Mức thưởng khổng lồ ở FIFA Club World Cup 2025

Theo đó, mỗi đội sẽ nhận khoảng 50 triệu USD , chưa bao gồm các khoản tiền thưởng dựa trên thành tích. Đội vô địch sẽ nhận số tiền lên tới 100 triệu USD , một con số chênh lệch rất lớn so với các kỳ trước.

Cụ thể, trong những lần tổ chức trước đây, đội vô địch chỉ nhận 5 triệu USD , trong khi đội á quân nhận 4 triệu USD . Các vị trí từ thứ ba đến thứ sáu lần lượt nhận 2,5 triệu USD , 2 triệu USD , 1,5 triệu USD và 1 triệu USD .

FIFA vẫn chưa công bố cụ thể cách phân bổ tiền thưởng trong năm 2025. Tuy nhiên, những câu lạc bộ lớn đã được đảm bảo rằng doanh thu từ việc tham gia FIFA Club World Cup 2025 có thể đạt tới 80 triệu USD . FIFA đang làm việc với các nhà tài trợ để đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên.

Vấn đề bản quyền truyền hình cũng thu hút nhiều sự chú ý từ dư luận. FIFA đã mở đấu thầu cho bản quyền phát sóng hồi tháng 7. Apple là một trong những ứng viên nặng ký, tuy nhiên cuộc đàm phán đã đổ vỡ. Apple chỉ đưa ra mức đề nghị 1 tỷ USD , trong khi Chủ tịch FIFA là Gianni Infantino mong muốn con số gần 4 tỷ USD .

Hiện tại, các đơn vị truyền thông từ Saudi Arabia đang xem xét mua bản quyền truyền hình, nhưng cuộc đàm phán vẫn đang được tiến hành.

FIFA muốn biến Club World Cup không chỉ đơn thuần là một giải đấu mà còn trở thành một sự kiện kinh tế lớn. Với việc tăng quy mô giải đấu và giá trị tiền thưởng, Club World Cup hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý của các câu lạc bộ hàng đầu cũng như người hâm mộ toàn cầu.

Hôm 3/12, FIFA đã công bố nhóm hạt giống của 32 đội tham dự FIFA Club World Cup 2025 trên đất Mỹ. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ được tổ chức vào ngày 6/12.

FIFA Club World Cup 2025 sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử có sự tham gia của 32 đội bóng. Trước đây, giải chỉ có 7 đội tham dự, là các câu lạc bộ vô địch ở khắp các châu lục trên thế giới. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 15/6/2025 đến 13/7/2025, tại nhiều địa điểm trên khắp nước Mỹ.

Ở giai đoạn vòng bảng, 32 đội sẽ được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào vòng knock-out. Thể thức của FIFA Club World Cup 2025 có phần tương tự như World Cup trước đây, hứa hẹn sẽ mang lại những trận đấu hấp dẫn và kịch tính cho người hâm mộ.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.