Mức lương khổng lồ của tân binh Al Nassr

Truyền thông châu Âu cho biết chân sút của Aston Villa sẽ nhận gần 20 triệu euro mỗi mùa tại Al Nassr, gần gấp 5 lần thu nhập tại đội bóng Anh (khoảng 4,6 triệu euro/mùa, theo Capology). Duran sẽ ký hợp đồng kéo dài 5,5 năm với Al Nassr, trở thành bản hợp đồng "bom tấn" của CLB này trong tháng 1.

Athletic cho biết Al Nassr chấp nhận bỏ ra 77 triệu euro để chiêu mộ Duran từ Aston Villa. Tiền đạo này dự kiến kiểm tra y tế và ra mắt đội bóng mới trong ngày 1/2.

Nếu thương vụ được hoàn tất, Duran sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá Colombia, vượt mặt James Rodriguez (75 triệu euro). Ngoài ra, Duran cũng trở thành cầu thủ có mức thu nhập cao nhất Colombia. Trước đó, kỷ lục này cũng thuộc về James Rodriguez (12 triệu euro/mùa tại Al Rayyan).

Trong 20 lần ra sân ở Premier League mùa 2024/25, Duran ghi 7 bàn thắng. Tổng cộng, tiền đạo 21 tuổi có 12 pha lập công sau 55 trận ở giải quốc nội kể từ khi khoác áo Aston Villa. Anh có thêm 3 bàn sau 7 trận tại Champions League, góp công giúp CLB góp mặt ở vòng 16 đội năm nay.

