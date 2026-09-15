Mức định giá 7,6 tỷ USD gợi mở gì về giá trị của các nền tảng vonfram?

Một nền tảng vonfram ngoài Trung Quốc vừa được định giá khoảng 7,6 tỷ USD, tạo thêm tham chiếu về cách thị trường quốc tế nhìn nhận giá trị của các tài sản vonfram chiến lược.

Tại Việt Nam, Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) đã xây dựng chuỗi từ tài nguyên, khai thác đến chế biến, với giá trị ngày càng thể hiện rõ hơn qua sản lượng, lợi nhuận và dòng tiền.

Thị trường đang định giá điều gì?

Trong một báo cáo mới, Jefferies, ngân hàng đầu tư quốc tế với hoạt động nghiên cứu trên nhiều thị trường lớn, ước tính hoạt động vonfram của Almonty Industries có giá trị khoảng 7,6 tỷ USD . Con số này tạo thêm tham chiếu về cách thị trường quốc tế nhìn nhận giá trị của các nền tảng vonfram ngoài Trung Quốc. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở con số 7,6 tỷ USD , mà ở yếu tố đang tạo nên giá trị của một nền tảng vonfram.

Almonty sở hữu các tài sản vonfram bên ngoài Trung Quốc, nổi bật là mỏ Sangdong tại Hàn Quốc, đồng thời đang mở rộng năng lực khai thác và hướng tới chế biến sâu hơn. Trường hợp này cho thấy giá trị của một doanh nghiệp vonfram không chỉ nằm ở quy mô tài nguyên, mà còn ở khả năng khai thác, chế biến và đưa sản phẩm ra thị trường.

Điều này diễn ra trong bối cảnh nguồn cung vonfram thế giới tập trung cao. Theo Jefferies, Trung Quốc hiện chiếm khoảng 80% nguồn cung toàn cầu. Trong khi đó, từ đầu năm 2027, quy định mới về mua sắm quốc phòng của Mỹ hạn chế sử dụng một số sản phẩm vonfram có nguồn gốc từ Trung Quốc và một vài quốc gia được chỉ định.

Khi các nền kinh tế lớn tìm cách đa dạng hóa nguồn cung, doanh nghiệp đã có tài nguyên, năng lực sản xuất và chế biến vonfram bên ngoài Trung Quốc đang nhận được sự quan tâm lớn hơn.

Masan High-Tech Materials đóng góp vào nguồn cung vonfram toàn cầu.

Từ góc nhìn đó, mức định giá của Almonty không chỉ đặt ra câu hỏi doanh nghiệp này có giá trị bao nhiêu, mà còn gợi mở một vấn đề rộng hơn: Thị trường sẽ nhìn nhận thế nào đối với nền tảng vonfram ngoài Trung Quốc đã sở hữu tài nguyên và năng lực chế biến ở quy mô lớn?

Khi tài nguyên chiến lược bắt đầu chuyển hóa thành giá trị

Trong bức tranh đó, MSR có vị thế đáng chú ý. Doanh nghiệp không chỉ sở hữu nguồn tài nguyên vonfram quy mô lớn mà còn có bề dày đầu tư hơn một thập kỷ để xây dựng năng lực khai thác và chế biến, đưa tài nguyên thành sản phẩm phục vụ thị trường toàn cầu.

Nền tảng đầu tiên là mỏ đa kim Núi Pháo tại Thái Nguyên, một trong những mỏ vonfram lớn đang hoạt động ngoài Trung Quốc. Bên cạnh nguồn tài nguyên hiện hữu, Núi Pháo mở rộng và Núi Chiếm có tiềm năng bổ sung khoảng 115 triệu tấn tài nguyên. Nếu hoàn tất thủ tục cần thiết, nguồn tài nguyên này có thể kéo dài hoạt động khai thác và chế biến thêm khoảng 20-30 năm.

Điểm đáng chú ý là MSR không dừng ở khai thác. Sau hơn một thập kỷ và hơn 700 triệu USD đầu tư, doanh nghiệp đã xây dựng chuỗi từ khai thác tại Núi Pháo đến chế biến vonfram tại Việt Nam. Trong giai đoạn 2020-2025, MSR chiếm bình quân khoảng 21% nguồn cung vonfram ngoài Trung Quốc, theo thông tin doanh nghiệp.

Năng lực chế biến cũng cho phép MSR tiếp nhận nguyên liệu từ đối tác thay vì chỉ phụ thuộc vào nguồn quặng tại Núi Pháo. Trong quý II/2026, sản lượng vonfram tinh luyện đạt 1.430 tấn, tăng 91% so với cùng kỳ. Thông qua hợp tác với GB Innovation của Hàn Quốc, doanh nghiệp cũng hướng tới nâng công suất oxide vonfram lên hơn 8.000 tấn/năm vào 2027, qua đó tận dụng tốt hơn hệ thống nhà máy hiện hữu và mở rộng nguồn nguyên liệu đầu vào.

Sản xuất có trách nhiệm được MSR thực hiện xuyên suốt, từ kiểm soát nguồn nguyên liệu đến quy trình chế biến và chất lượng sản phẩm.

Quan trọng hơn, nền tảng được xây dựng trong nhiều năm đang bắt đầu chuyển hóa rõ hơn thành kết quả tài chính. Quý II/2026, MSR ghi nhận doanh thu 8.138 tỷ đồng , cao hơn 5 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt kỷ lục 1.666 tỷ đồng . Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận đạt 2.202 tỷ đồng , đảo chiều so với khoản lỗ cùng kỳ năm trước.

Cùng với lợi nhuận cải thiện, tỷ lệ nợ ròng/EBITDA đã giảm xuống 2,1 lần. Một dấu mốc đáng chú ý khác là MSR chuẩn bị lần đầu tiên chia cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu và tổng số tiền dự kiến khoảng 1.100 tỷ đồng .

Từ tài nguyên, năng lực chế biến đến lợi nhuận và cổ tức, những gì MSR xây dựng trong hơn một thập kỷ đang từng bước chuyển hóa thành giá trị cụ thể hơn cho cổ đông. Trong bối cảnh nền tảng vonfram ngoài Trung Quốc ngày càng được chú ý, đây cũng là cơ sở để thị trường có thêm góc nhìn về giá trị của MSR.