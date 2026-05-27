Mưa 'vàng' giải nhiệt xuất hiện ở miền Bắc sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt

  • Thứ tư, 27/5/2026 18:52 (GMT+7)
Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt kéo dài, chiều 27/5, nhiều khu vực miền núi phía Bắc bắt đầu xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, giúp thời tiết dịu hơn.

Từ khoảng đầu giờ chiều, các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La ghi nhận mưa dông xuất hiện rải rác. Tại xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai, khoảng 16h cùng ngày, một cơn mưa kéo dài khoảng 30 phút xuất hiện sau chuỗi ngày nắng nóng liên tục.

Mưa dông xuất hiện tại xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai. Ảnh: VTC News.

Cũng trong chiều nay, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Km154 qua địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn kèm gió mạnh. Gió giật đã làm một số rào chắn tại công trường bị quật đổ.

Theo dữ liệu radar của cơ quan khí tượng, trong khoảng từ 14h đến 17h, nhiều khu vực thuộc các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Cao Bằng và Thanh Hóa xuất hiện mưa dông cục bộ.

Đáng chú ý, tại Lào Cai, mây dông hình thành và phát triển mạnh dọc theo sông Hồng, gây mưa trên diện khá rộng. Ổ mây dông này đang có xu hướng dịch chuyển về khu vực trung tâm tỉnh và phía bắc Phú Thọ.

Trong khi đó, đến khoảng 17h30 cùng ngày, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, vẫn chưa xuất hiện mưa dông dù thời tiết tiếp tục oi nóng.

Mưa lớn trên trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Km154 qua địa bàn tỉnh Lào Cai chiều 27/5. Ảnh: VTC News.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, từ chiều tối và đêm 27/5, thời tiết trên địa bàn chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm trong 24 giờ, có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cho biết, trong 24 giờ qua, thời tiết tại Lào Cai phổ biến không mưa, ban ngày xuất hiện nắng nóng gay gắt trên diện rộng, một số nơi có nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Theo Viên Minh/VTC News

