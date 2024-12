Mua nhà ở xã hội TP.HCM, nhiều người sập bẫy công ty môi giới

Không được chủ đầu tư ủy quyền nhưng công ty môi giới bất động sản An Lạc Tân vẫn đứng ra ký hợp đồng đặt cọc, thu tiền của nhiều người mua nhà ở xã hội TP.HCM.

Ngày 26/12, Công an TP.HCM cho biết cơ quan này đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ phát triển bất động sản An Lạc Tân (Công ty An Lạc Tân).

Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty An Lạc Tân là ông Quách Mộc Tân. Liên quan đến vụ án trên, ông Tân đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào ngày 6/3.

Theo điều tra bước đầu, ông Tân và đồng phạm đã vẽ ra một số dự án bất động sản không có thật, sau đó ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở với nhiều người để chiếm đoạt tiền.

Chung cư The Western Capital. Ảnh: T.L.

Những “dự án” bất động sản tại huyện Bình Chánh được ông Tân và đồng phạm “vẽ” ra như: Khu dân cư An Lạc Riverside, Khu dân cư Trần Đại Nghĩa, Khu dân cư Tân Túc… Ngoài ra, có dự án nhà ở xã hội The Western Capital tòa nhà A2 giai đoạn 1 và giai đoạn 2 tại quận 6.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP.HCM đã thông báo tìm bị hại tham gia ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở với Công ty An Lạc Tân tại các “dự án” nói trên.

Các bị hại có thể liên hệ gặp điều tra viên của Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM tại địa chỉ số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, TP.HCM trước ngày 31/12.

Như đã phản ánh trước đó, dù không hề được chủ đầu tư ủy quyền phân phối nhà ở xã hội tại dự án The Western Capital nhưng Công ty An Lạc Tân vẫn thu tiền của nhiều khách hàng.

Dự án The Western Capial do Công ty TNHH Quản lý bất động sản Hoàng Phúc làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 5 tòa nhà , trong đó 2 tòa nhà (A1 và A2) là nhà ở xã hội. Riêng tòa nhà A2 có 148 căn hộ.

Vào thời điểm tháng 12/2020, đại diện Công ty TNHH Quản lý bất động sản Hoàng Phúc khẳng định công ty không hề nhận đặt cọc, mua bán cũng như ủy quyền cho bất kỳ công ty môi giới nào để đứng ra giao dịch 148 căn hộ của tòa nhà A2 dự án The Western Capital.

Tuy nhiên, từ năm 2019, Công ty An Lạc Tân đã thu tiền của nhiều người mua đặt mua căn hộ tại tòa nhà A2 của dự án. Tại buổi làm việc vào tháng 9/2020, ông Quách Mộc Tân hứa sẽ thu hồi các hợp đồng đặt cọc đã ký và hoàn trả tiền cho khách hàng. Tuy nhiên, suốt thời gian dài sau đó, nhiều người vẫn chưa nhận được tiền.