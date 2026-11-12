Mưa lũ gây ngập, cô lập gần 1.900 hộ dân tại Gia Lai

Trước nguy cơ mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất còn tiếp diễn, tỉnh Gia Lai đang tập trung triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Ở phường Quy Nhơn Bắc, nước ngập ở các tuyến đường, gây khó khăn cho người dân. Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN.

Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây ngập lụt tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai, khiến khoảng 1.857 hộ dân bị ngập, cô lập; nhiều tuyến đường, công trình giao thông, kè biển và hạ tầng bị sạt lở, hư hỏng.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán 175 hộ với 516 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đến chiều 12/11, tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Theo báo cáo nhanh số 126/VPTT-PCTT của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, từ đêm 11/11 đến chiều 12/11, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 40-120 mm, một số nơi vượt 150 mm. Trong đó, Làng Chồm (xã Canh Liên) ghi nhận lượng mưa 202,2 mm; Làng Cát (xã Canh Liên) 164,2 mm; Bok Tới (xã Kim Sơn) 162,4 mm; hồ Vạn Hội (xã Vạn Đức) 148 mm.

Mưa lớn khiến nhiều khu dân cư bị ngập, giao thông chia cắt. Đáng chú ý, phường Quy Nhơn Bắc có khoảng 1.605 hộ bị ngập; trong đó, khu phố 2 có khoảng 400 hộ, nước ngập sâu từ 1,2-1,5m; khu phố 3 có khoảng 436 hộ, trong đó khoảng 130 hộ bị ngập nặng. Tại xã Xuân An, 140 hộ với 431 nhân khẩu bị cô lập tại các xóm Nhơn Sư, Núi Đất, Đại Lợi Nam và Đại Hữu Nam. Xã Canh Liên có 67 hộ với 189 nhân khẩu bị cô lập tại Tổ 1, làng Đak Lâu.

Ngoài ra, phường Quy Nhơn Đông có 19 hộ bị ngập; xã Canh Vinh có 26 nhà bị nước tràn vào. Nhiều tuyến đường, cầu và công trình hạ tầng cũng bị ảnh hưởng.

Tại phường Quy Nhơn Nam, kè biển đường An Dương Vương hư hỏng khoảng 150 m, đường dạo bộ sụt lún khoảng 50 m2; sạt lở đất đá trên Quốc lộ 1D, đoạn trước Resort Avani và dốc đèo Quy Hòa, gây ách tắc giao thông. Lực lượng chức năng đã lập chốt, phân luồng và bước đầu thông tuyến.

Nhiều nhà ở xã Tuy Phước ngập sâu. Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN.

Tại xã Canh Vinh, sạt lở xảy ra ở hai bên mố cầu Suối Bà Lương và mái taluy tại đèo Nha Sam; chính quyền địa phương phải cấm lưu thông qua các vị trí nguy hiểm. Xã An Vinh ghi nhận nhiều điểm sạt lở trên tuyến ĐH01 với khoảng 200m3 đất đá; tại xã An Lão, nhiều công trình giao thông, cầu tạm và hệ thống thoát nước bị hư hỏng, ước thiệt hại khoảng 350 triệu đồng.

Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản chỉ đạo khẩn trương sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, chia cắt, sạt lở đất.

Chiều 12/11, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và địa phương để triển khai công tác ứng phó.

Các địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, rà soát và cảnh báo các khu vực nguy hiểm, chủ động sơ tán người dân; kiểm soát giao thông, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, công trình và chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Đến 10 giờ 30 phút ngày 12/11, toàn tỉnh có 16.783 học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Theo dự báo, từ chiều tối 12/11 đến sáng 13/11, khu vực phía Đông và giữa tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Một số địa phương thuộc khu vực An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn, Tuy Phước, An Nhơn, Quy Nhơn, Cát Tiến và Vân Canh có thể ghi nhận lượng mưa từ 70-120 mm, có nơi trên 150 mm. Nguy cơ xuất hiện mưa có cường suất lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

Trên các sông, lũ trên sông Hà Thanh đang có xu thế giảm nhưng tại trạm Diêu Trì vẫn cao hơn báo động 3 là 0,06 m. Trong khi đó, lũ hạ lưu sông Kôn tiếp tục lên, mực nước tại trạm Thạnh Hòa đã vượt báo động 2 là 0,03 m và dự báo đạt đỉnh vào tối 12/11, sau đó giảm chậm.

Trước nguy cơ mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất còn tiếp diễn, tỉnh Gia Lai đang tập trung triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.