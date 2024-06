Mưa lớn khiến TP Hà Giang chìm trong 'biển nước'

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to.

Do mưa lớn, lũ tràn về nên nhiều khu vực ở TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang) bị ngập sâu.

Nhiều tuyến đường, khu dân cư ở TP Hà Giang ngập sâu hàng mét, thậm chí có nơi nước ngập đến nóc nhà dân. Nhiều ô tô, xe máy của người dân không kịp di chuyển bị nước nhấn chìm.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải tổ chức sơ tán người dân, tài sản ở những khu vực ngập sâu.

Lãnh đạo TP Hà Giang cho biết, do mưa lớn nên từ đêm qua lũ trên sông Lô đoạn qua thành phố lên mức báo động 3, gây ngập úng một số khu vực dân cư, tuyến đường.

Tại địa bàn TP Hà Giang, nhiều khu vực ngập sâu như tổ 2, 3 phường Minh Khai; nhiều điểm trên đường Lý Tự Trọng, khu vực cầu Trắng, tổ 12, phường Nguyễn Trãi, ngã tư đường Lê Quý Đôn và đường 20/8, phường Nguyễn Trãi, xã Phương Thiện; một số điểm trên địa bàn phường Ngọc Hà, Quang Trung, Ngọc Đường.

Tại huyện Vị Xuyên và một số địa phương trên địa bàn tỉnh, mưa lớn cũng làm nhiều điểm bị ngập sâu, sạt lở đất gây ách tắc giao thông, chia cắt cục bộ, thiệt hại nhiều tài sản và hoa màu của người dân.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, lúc 4h sáng nay, mực nước trên sông Lô tại trạm thủy văn Hà Giang đang trên mức báo động 3 và dự báo tiếp tục lên; nguy cơ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông Lô tại thành phố Hà Giang, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Để chủ động ứng phó, giảm thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu tỉnh Hà Giang chủ động có biện pháp, sẵn sàng tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở hạ lưu hồ, đập, khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn.

Thông báo cho các chủ lồng bè; chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông, các chủ phương tiện vận tải thủy, khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa, lũ để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, lồng bè, phương tiện, thiết bị và công trình.

