Mưa kéo dài ở TP.HCM và Nam bộ: Cảnh báo loạt bệnh âm thầm tấn công

Mưa kéo dài, thời tiết thất thường tạo điều kiện cho nhiều bệnh ở trẻ gia tăng. Ba mẹ cần chủ động phòng bệnh và lưu ý các dấu hiệu bất thường để xử trí kịp thời.

Thời tiết mưa kéo dài, thay đổi thất thường có thể khiến trẻ dễ mắc các bệnh nhiễm trùng, phụ huynh cần chủ động phòng bệnh và theo dõi sức khỏe của trẻ. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ ngày 23 đến 25/9, TP.HCM và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đợt mưa kéo dài do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp vùng xoáy thấp từ biển di chuyển vào đất liền.

Thời tiết mưa nắng thay đổi liên tục, môi trường ẩm ướt có thể tạo điều kiện cho nhiều tác nhân gây bệnh hoạt động. Trong khi đó, hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện, niêm mạc đường hô hấp còn nhạy cảm nên dễ mắc các bệnh nhiễm trùng.

Bên cạnh đó, nước mưa ứ đọng trong lu, vại, vật dụng phế thải quanh nhà cũng tạo môi trường cho muỗi vằn sinh sản, làm tăng nguy cơ sốt xuất huyết.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Diệu Vinh, Phó khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), cho biết các triệu chứng nhiễm trùng hô hấp thường gặp ở trẻ gồm sốt, ho, chảy mũi, nghẹt mũi. Trẻ có thể quấy khóc, ăn ít hơn và ngủ không ngon giấc.

Thời tiết mưa nắng thất thường khiến trẻ dễ mắc các bệnh hô hấp và rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy. Ảnh: Đinh Hà.

Nếu trẻ nôn ói, sau đó đi tiêu lỏng nhiều lần, phân có thể có nhầy máu, kèm quấy khóc do đau bụng, phụ huynh cần lưu ý nguy cơ nhiễm trùng đường ruột.

Đáng chú ý, phụ huynh cần theo dõi các dấu hiệu suy hô hấp, trong đó có tình trạng thở nhanh. Có thể đếm nhịp thở của trẻ trong 1 phút khi trẻ nằm yên, không khóc và không sốt. Ngưỡng thở nhanh theo từng độ tuổi gồm:

Trẻ dưới 2 tháng tuổi: từ 60 lần/phút trở lên.

Trẻ 2-11 tháng tuổi: từ 50 lần/phút trở lên.

Trẻ 1-5 tuổi: từ 40 lần/phút trở lên.

Ngoài ra, trẻ có thể xuất hiện tình trạng co lõm lồng ngực, thở khò khè, thở rên, phập phồng cánh mũi hoặc tím tái ở môi, đầu ngón tay. Đây là những dấu hiệu cần được đưa trẻ đi khám sớm.

Với sốt xuất huyết và tay chân miệng, phụ huynh cũng cần đặc biệt chú ý khi trẻ sốt cao liên tục, trên 39 độ C, không hạ dù đã dùng thuốc đúng liều hoặc sốt kéo dài 2-3 ngày.

Trẻ vừa đi mưa về cần được lau khô người, thay quần áo nếu bị ướt và tránh ngồi ngay trước luồng gió điều hòa. Ảnh: Khương Nguyễn.

Bên cạnh đó, phụ huynh cần lưu ý khi trẻ giật mình chới với nhiều lần, đặc biệt trên 2 lần trong 30 phút; chảy máu cam, chảy máu chân răng, nôn ra máu, đi ngoài phân đen hoặc xuất hiện nhiều chấm xuất huyết dưới da.

Trẻ đau bụng dữ dội, nhất là vùng hạ sườn phải, kèm lừ đừ, tay chân lạnh, vã mồ hôi cũng cần được đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Không tự ý dùng kháng sinh khi trẻ bị bệnh

Theo bác sĩ Vinh, ba mẹ có thể chuẩn bị một số vật dụng, thuốc thông thường như thuốc hạ sốt paracetamol, nước muối nhỏ mũi hoặc siro ho phù hợp với trẻ. Tuy nhiên, phụ huynh không nên tự ý mua và sử dụng kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Việc sử dụng kháng sinh khi không cần thiết có thể làm gia tăng tình trạng kháng thuốc, đồng thời gây rối loạn hệ vi sinh đường ruột, dẫn đến tiêu chảy, kém hấp thu dinh dưỡng, biếng ăn và ảnh hưởng đến tăng trưởng của trẻ. Trẻ cũng có thể gặp tác dụng phụ hoặc ngộ độc thuốc.

Rửa tay bằng xà phòng, dọn sạch vật dụng chứa nước, diệt lăng quăng và cho trẻ ngủ màn kể cả ban ngày giúp hạn chế nguy cơ mắc bệnh trong mùa mưa. Ảnh: Magnific.

Trong thời gian trẻ bệnh, phụ huynh nên chia nhỏ các bữa ăn, ưu tiên thức ăn loãng, dễ tiêu như cháo, súp. Thay vì 3 bữa chính, có thể chia thành 6-8 bữa nhỏ trong ngày. Với trẻ còn bú mẹ, nên tiếp tục và tăng cường số lần, thời gian bú bởi sữa mẹ vừa cung cấp dinh dưỡng, vừa chứa các kháng thể.

Khi trẻ bắt đầu hồi phục, phụ huynh có thể cho trẻ ăn thêm một bữa mỗi ngày và duy trì trong 1-2 tuần để hỗ trợ lấy lại cân nặng.

Để phòng bệnh trong thời tiết mưa kéo dài, trẻ cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Gia đình nên dọn sạch các vật dụng có thể chứa nước, diệt lăng quăng quanh nhà; cho trẻ mặc quần áo dài tay và ngủ màn, kể cả ban ngày.

Phụ huynh cũng nên đảm bảo trẻ ăn chín, uống sôi và bổ sung đủ nước. Khi trẻ vừa đi ngoài trời nắng hoặc mưa về, không nên để trẻ ngồi ngay trước luồng gió điều hòa. Nếu bị dính nước mưa, cần lau khô người và thay quần áo.

Trong những ngày thời tiết thay đổi liên tục, việc theo dõi sát tình trạng của trẻ giúp phụ huynh phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và đưa trẻ đi khám kịp thời, thay vì tự điều trị kéo dài tại nhà.