Mua iPhone thay vì Huawei, 'thần đồng môn lặn' Trung Quốc bị chỉ trích

Vận động viên lặn Quan Hongchan (sinh năm 2007), người vừa giành 2 huy chương vàng về cho đội tuyển Trung Quốc tại Olympic Paris 2024, tạo ra làn sóng chỉ trích khi mua điện thoại iPhone đến từ thương hiệu Apple tặng mẹ mình.

Bên cạnh những ý kiến khen ngợi hành động thể hiện tình cảm của Quan Hongchan với mẹ, nhiều người trách ngôi sao thể thao chọn thương hiệu công nghệ Mỹ thay vì ủng hộ hàng nội địa Trung Quốc.

Ngoài ra, vận động viên 17 tuổi này còn nhận về ý kiến trái chiều vì thói quen tiêu xài phung phí. Quan xuất hiện với chiếc ví hiệu Louis Vuitton ở cửa hàng điện thoại địa phương, theo Weibo.

Trước đó, ngôi sao thể dục dụng cụ người Mỹ Simone Biles (sinh năm 1997) cũng bị chỉ trích khi khoe chiếc túi xách Hermès đắt đỏ được bố mẹ tặng.

iPhone và ví Louis Vuitton

Theo hình ảnh, clip lan truyền trên mạng xã hội, Quan Hongchan chọn iPhone 15 Pro Max cho mẹ, nhanh chóng rời khỏi một cửa hàng ở Quảng Đông sau khi mua điện thoại.

Khi những tấm hình này được phát tán, nhiều khán giả lên tiếng chê trách, cho rằng Quan nên chọn một thương hiệu trong nước với tư cách gương mặt đại diện cho thể thao Trung Quốc.

“Chúng ta có Huawei và Xiaomi, nhưng cô ấy không chọn”, một người dùng mạng xã hội để lại bình luận.

“Cô ấy hiếu thảo, nhưng thiếu lòng yêu nước”, một người khác nói.

Trước làn sóng chỉ trích này, người hâm mộ nhanh chóng lên tiếng bảo vệ Quan. Khán giả thể thao cho rằng vận động viên 17 tuổi có quyền tự do chi tiêu theo ý thích.

Một số ý kiến khác ho rằng giao diện iPhone cũng được đánh giá là thân thiện với người cao tuổi hơn. Trình cài đặt yêu cầu mật khẩu ngăn chặn việc tải xuống những ứng dụng không cần thiết, phù hợp với người dùng có tuổi.

Bên cạnh iPhone, Quan còn xuất hiện tại cửa hàng công nghệ với chiếc ví đựng tiền xu hình con rùa đến từ thương hiệu xa xỉ Louis Vuitton (Pháp). Món đồ hiệu này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

Hashtag “Quan Hongchan LV turtle” (tạm dịch: túi hình rùa Louis Vuitton của Quan Hongchan) và “Quan Hongchan mua điện thoại cho mẹ” đồng loạt trở nên thịnh hành trên mạng xã hội Weibo.

Trong khi một số chỉ trích Quan vì lối sống phung phí, phần lớn lại ủng hộ tự do tiêu dùng của vận động viên này.

“Cô ấy hoàn toàn xứng đáng với những món đồ xa xỉ hơn”, người dùng mạng xã hội bảo vệ vận động viên lặn.

Huyền thoại Olympic Mỹ cũng bị chỉ trích vì dùng đồ hiệu

Trước Quan Hongchan, huyền thoại Olympic Mỹ Simone Biles gây chú ý khi khoe chiếc túi Hermès sau khi lập thành tích đáng nể tại Thế vận hội Paris. Đây là món quà mà bố mẹ Biles mua tặng cô con gái đạt 3 tấm huy chương vàng và 1 tấm huy chương bạc tại Thế vận hội.

“Bố mẹ mua cho tôi một chiếc túi Hermès. Đừng ghen tị với tôi”, vận động viên 27 tuổi chia sẻ trên trang cá nhân.

Trong những hình ảnh, video được đăng tải trên trang cá nhân, Simone Biles ghé cửa hàng Hermès trong chuyến mua sắm với bố mẹ ở Paris (Pháp). Cô quay cận cảnh những chiếc túi Birkin và Kelly nổi tiếng của nhãn hàng.

Vận động viên này không cho công chúng biết thông tin cụ thể về chiếc túi đã tậu. Món đồ được đặt trong hộp quà màu cam đặc trưng của Hermès.

Món đồ hiệu xa xỉ này nhanh chóng tạo ra một cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người chỉ trích thói quen tiêu xài phung phí của Simone Biles, cho rằng cô nên tự mua hàng hiệu thay vì dùng tiền của bố mẹ.

Trong khi đó, người hâm mộ vẫn ủng hộ tự do mua sắm của vận động viên 27 tuổi. Khán giả của cô khẳng định rằng Biles xứng đáng được tặng thưởng những chiếc túi xách đắt đỏ nhất thế giới. 11 tấm huy chương Olympic chính là minh chứng cho nỗ lực luyện tập của cô gái sinh năm 1997.

“Bạn không cần giải thích với công chúng. Đó là tiền của bạn. Hãy tiêu đi cô gái”, một khán giả để lại bình luận trên mạng xã hội.

Một người khác nói: “Đừng dạy người giàu cách tiêu tiền”.

“Dù bố mẹ, chồng hay Hermès tặng bạn chiếc túi đó để tán dương màn trình diễn ấn tượng tại Paris, bạn hãy dùng nó, tận hưởng nó. Đừng quan tâm đến những người không đến được Olympic”, người hâm mộ của Simone Biles chia sẻ.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.