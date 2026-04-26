Mùa hoa hồng nhuộm sắc Fansipan, thu hút du khách dip lễ Giỗ Tổ

Với chủ đề “Bản giao hưởng hoa hồng”, lễ hội năm nay không chỉ là điểm hẹn mùa hè rực rỡ, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu cột mốc 10 năm hình thành và phát triển của Sun World Fansipan Legend. Tâm điểm của Lễ hội Hoa hồng năm 2026 là thung lũng hoa hồng rộng gần 50.000 m2, quy tụ hơn 2.000 gốc hồng leo Sa Pa cùng gần 6.000 gốc hồng ngoại đến từ nhiều quốc gia như Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản. Hàng trăm giống hồng đua nở, tạo nên dải màu sống động giữa núi rừng, từ sắc vàng rực rỡ của Molineux, Golden Celebration đến tím mộng mơ của Blue Sky, Kate hay trắng tinh khôi của Summer Snow, Creamy Eden Rose, tất cả cùng nhau tạo nên một “bản hòa âm” màu sắc đầy mê hoặc giữa núi rừng Hoàng Liên.
Không gian lễ hội được dàn dựng công phu với hàng loạt tiểu cảnh ấn tượng như “Lá thư khổng lồ” hay bốt điện thoại “Sa Pa gọi, trái tim trả lời”, hay những vòm hoa nghệ thuật khiến du khách như lạc bước vào xứ sở cổ tích. Đây cũng là “thiên đường check-in” thu hút đông đảo du khách trong dịp nghỉ lễ.
Song song đó, show diễn “Hành trình của hoa” tại sân khấu vườn hồng trở thành điểm nhấn nghệ thuật đặc biệt. Bằng ngôn ngữ múa và âm nhạc dân gian đương đại, chương trình tái hiện hành trình của một bông hồng từ khi nảy mầm đến lúc nở rộ như một ẩn dụ cho hành trình sống và trưởng thành của mỗi con người. Không khí lễ hội càng thêm sôi động với chuỗi trò chơi tương tác dành cho du khách như “Giữ khéo kẻo rơi”, “Tâm đầu ý hợp” hay “Đua ngựa đồ chơi”, mang lại những phút giây vui nhộn cho các cặp đôi và gia đình.
Nhiều du khách bày tỏ sự ấn tượng khi đến với lễ hội hoa hồng năm nay. Chị Thu Thủy (Hà Nội) hào hứng chia sẻ: “Tôi biết đến Lễ hội Hoa hồng Fansipan qua hình ảnh trên mạng và thấy rất ấn tượng nên quyết định đến trải nghiệm. Dịp này hoa nở đẹp, lại có nhiều hoạt động nên rất phù hợp để đi chơi cùng bạn bè và gia đình”.
Đặc biệt, trong hai ngày 25-26/4, thị xã Sa Pa trở nên sôi động và rực rỡ hơn bao giờ hết với màn diễu hành Carnival hoa hồng. Hàng trăm nghệ nhân bản địa trong trang phục truyền thống, cùng những xe hoa được trang trí công phu, diễu hành qua các tuyến phố trung tâm, tạo nên không khí lễ hội tưng bừng, thu hút đông đảo du khách và người dân.
Sau khi đắm mình trong không gian hoa, du khách có thể tiếp tục hành trình khám phá văn hóa tại Bản Mây, tái hiện đời sống của các dân tộc thiểu số Tây Bắc. Tại đây, những điệu múa, tiếng khèn, tiếng sáo và các chương trình nghệ thuật như “Đỉnh thiêng du ký”, “Tây Bắc mùa hoa nở” sẽ đưa du khách hòa mình vào dòng chảy văn hóa bản địa giữa thiên nhiên hùng vĩ, đồng thời cảm nhận trọn vẹn không khí cờ hoa rực rỡ trong dịp lễ 30/4-1/5.
Hành trình lên đỉnh Fansipan trong dịp này còn đưa du khách chiêm ngưỡng thảm hoa đỗ quyên nở rộ trên đỉnh núi, tạo nên bức tranh thiên nhiên ngoạn mục. Đặc biệt là con đường dạo ngắm hoa đỗ quyên dài khoảng 60 m ở độ cao hơn 3.000 m đem đến cơ hội cho du khách chiêm ngưỡng cận cảnh những gốc đỗ quyên hàng trăm năm tuổi.
Điểm chạm thiêng liêng nhất của hành trình là nghi thức thượng cờ trên đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143m - nơi lá cờ Tổ quốc tung bay trong không khí trang nghiêm, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi du khách. Nhưng có lẽ chiều sâu cảm xúc nhất của Lễ hội Hoa hồng năm 2026 lại đến từ ý nghĩa kỷ niệm đặc biệt: Tròn 10 năm ngày cáp treo Fansipan chính thức vận hành (2016-2026), mở ra kỷ nguyên mới đưa “Nóc nhà Đông Dương” đến gần hơn với hàng triệu người. Đây là cột mốc để nhìn lại hành trình 10 năm của Fansipan từ những ngày đầu khảo sát gian nan đến khi trở thành điểm du lịch có thắng cảnh thiên nhiên hàng đầu thế giới.
Tinh thần ấy được hiện thực hóa qua Triển lãm “Thập kỷ tự hào” với những dấu ấn quan trọng nhất của Fansipan được tái hiện sống động qua hình ảnh và tư liệu. Song song đó, chuỗi hoạt động tương tác như minigame “Thư gửi từ đỉnh trời Fansipan”, “Đỉnh cao trong tôi là...”, “Fansipan Passport” hay trải nghiệm menu ẩm thực 10 năm với những món gắn liền ký ức của khu du lịch tạo cơ hội để mỗi du khách không chỉ là người tham quan, mà trở thành một nhân vật trong câu chuyện đang tiếp tục được viết của đỉnh thiêng này. Đặc biệt, chiến dịch “10 năm - 10 nghìn cây xanh” là lời cam kết bảo vệ hệ sinh thái Hoàng Liên - điểm lưu giữ những giá trị thiên nhiên vô giá mà thế hệ hôm nay có trách nhiệm trao truyền cho mai sau.