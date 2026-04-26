Mùa hoa hồng nhuộm sắc Fansipan, thu hút du khách dip lễ Giỗ Tổ

Với chủ đề “Bản giao hưởng hoa hồng”, lễ hội năm nay không chỉ là điểm hẹn mùa hè rực rỡ, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu cột mốc 10 năm hình thành và phát triển của Sun World Fansipan Legend. Tâm điểm của Lễ hội Hoa hồng năm 2026 là thung lũng hoa hồng rộng gần 50.000 m2, quy tụ hơn 2.000 gốc hồng leo Sa Pa cùng gần 6.000 gốc hồng ngoại đến từ nhiều quốc gia như Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản. Hàng trăm giống hồng đua nở, tạo nên dải màu sống động giữa núi rừng, từ sắc vàng rực rỡ của Molineux, Golden Celebration đến tím mộng mơ của Blue Sky, Kate hay trắng tinh khôi của Summer Snow, Creamy Eden Rose, tất cả cùng nhau tạo nên một “bản hòa âm” màu sắc đầy mê hoặc giữa núi rừng Hoàng Liên.