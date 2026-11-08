MU tìm đường thoát khủng hoảng trước Aston Villa

MU tiếp Aston Villa lúc 23h30 ngày 8/11 trên sân Old Trafford, trong trận đấu Michael Carrick cần ba điểm để chặn chuỗi sa sút kéo dài tại Premier League.

Michael Carrick mất Lisandro Martinez vì án treo giò và Carlos Baleba vì chấn thương khi tiếp Aston Villa.

Chiến thắng ngược dòng 3-2 trước Roma ở Champions League giữa tuần mang lại chút nhẹ nhõm cho MU. Tuy nhiên, tình hình tại Premier League vẫn rất đáng lo khi đội chủ sân Old Trafford chưa thắng kể từ tháng 8, hiện đứng thứ 17 với chỉ 7 điểm sau 9 vòng. Họ mới thắng một trận, hòa 4 và thua 4.

Old Trafford không còn đủ để bảo đảm chiến thắng

Vấn đề của MU không chỉ nằm ở kết quả. Đội bóng của Carrick thiếu sự ổn định trong cách nhập cuộc và thường không duy trì được cường độ trong cả trận. Những trận hòa trước Fulham, Tottenham hay Leeds cho thấy MU vẫn có thể tạo ra cơ hội, nhưng khả năng kiểm soát thời điểm quyết định còn hạn chế.

Chiến thắng trước Roma ít nhất mang lại tín hiệu tích cực. MU bị đặt vào tình thế khó khăn nhưng vẫn lội ngược dòng, trong khi những cầu thủ trẻ như Shea Lacey tiếp tục tạo ảnh hưởng sau khi vào sân. Sky Sports cho rằng màn trình diễn của Lacey có thể khiến Carrick cân nhắc trao cơ hội đá chính cho cầu thủ 19 tuổi trước Villa.

Aston Villa cũng không bước vào trận đấu với trạng thái tốt nhất. Thầy trò Unai Emery vừa thua Barcelona 0-3 tại Champions League và trước đó bị Fulham cầm hòa 1-1. Tuy nhiên, Villa từng có chuỗi thắng 6 trong 7 trận trên mọi đấu trường và mới hạ Man City 2-1 cách đây không lâu.

Ở Premier League, Villa đứng thứ 10 với 12 điểm sau 9 vòng, gồm 3 thắng, 3 hòa và 3 thua. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 5 điểm, nhưng sự ổn định của Villa vẫn nhỉnh hơn đáng kể.

Aston Villa vừa thua Barcelona 0-3 nhưng trước đó từng đánh bại Man City 2-1 tại Premier League.

Lịch sử lại nghiêng mạnh về MU. Trong 31 lần tiếp Villa tại Old Trafford ở Premier League, “Quỷ đỏ” thắng 24 và chỉ thua hai. Lần gặp gần nhất tại sân đấu này hồi tháng 3, MU thắng 3-1 với các bàn của Casemiro, Matheus Cunha và Benjamin Sesko.

Carrick mất nhiều trụ cột

Khó khăn lớn nhất của MU nằm ở nhân sự. Lisandro Martinez chắc chắn vắng mặt vì án treo giò sau chiếc thẻ đỏ trước Chelsea. Carlos Baleba cũng không thể thi đấu vì chấn thương gân kheo gặp phải trong trận thắng Roma.

Luke Shaw, Manuel Ugarte, Marcus Rashford và Benjamin Sesko vẫn nằm trong nhóm cầu thủ phải nghỉ thi đấu. Patrick Dorgu đã trở lại tập luyện nhưng Carrick thừa nhận MU cần thận trọng vì cầu thủ này vừa trải qua hai vấn đề liên quan tới gân kheo.

Ayden Heaven có thể tiếp tục đá cạnh Harry Maguire sau khi được sử dụng trước Roma. Matthijs de Ligt đã trở lại và có thể cạnh tranh một vị trí, trong khi Youri Tielemans được Carrick khen ngợi sau khi vào thay Baleba giữa tuần.

Villa cũng mất Matty Cash vì án treo giò sau khi hậu vệ này nhận đủ 5 thẻ vàng. Aaron Wan-Bissaka, người từng khoác áo MU, đang chạy đua với thời gian để kịp trở lại sau năm trận vắng mặt. Amadou Onana và Matteo Ruggeri chắc chắn không thể thi đấu.

MU thắng 24 trong 31 lần tiếp Aston Villa tại Old Trafford trong khuôn khổ Premier League.

Về thế trận, MU nhiều khả năng vẫn muốn đẩy tốc độ từ đầu nhờ lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, Villa của Emery đặc biệt nguy hiểm khi đối thủ để mất cấu trúc. Khả năng pressing rồi chuyển trạng thái nhanh có thể đánh thẳng vào hàng thủ MU vốn thiếu Martinez và chưa có sự ổn định về nhân sự.

Carrick vì thế phải cân nhắc giữa việc tấn công để tìm chiến thắng đầu tiên tại Premier League sau hơn hai tháng và giữ đủ quân số phía sau. Nếu MU dâng quá cao, những khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ sẽ là khu vực Villa khai thác.

Ở chiều ngược lại, việc Cash vắng mặt và Wan-Bissaka chưa chắc đủ thể lực cũng tạo ra cơ hội cho MU đánh mạnh vào hành lang trái của Villa. Nếu Lacey được trao cơ hội, khả năng rê bóng và tạo đột biến của cầu thủ trẻ này có thể trở thành một phương án đáng chú ý khi trận đấu rơi vào thế giằng co.

MU có lợi thế sân nhà, vừa tìm lại tinh thần sau màn ngược dòng trước Roma và sở hữu thành tích đối đầu vượt trội. Nhưng với những gì hai đội thể hiện từ đầu mùa, rất khó chờ đợi một trận đấu dễ dàng cho Carrick.