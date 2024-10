MU thay đổi kế hoạch với HLV Amorim

Ban đầu, các báo cáo cho biết Amorim có thể được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của MU và kịp thời ra mắt trong trận đấu gặp Chelsea ở vòng 10 Premier League diễn ra tại Old Trafford vào ngày 3/11 (giờ Hà Nội). Tuy nhiên, kế hoạch này phá sản.

CNN Bồ Đào Nha tiết lộ Amorim dự kiến ​​vẫn dẫn dắt Sporting Lisbon đối đầu với Estrela da Amadora ở giải VĐQG Bồ Đào Nha vào cuối tuần này. Hơn nữa, Daily Mail khẳng định rằng Amorim phải thông báo với CLB chủ quản trước vài tuần trước khi rời đi, thay vì chỉ vài ngày theo điều khoản đã ký kết.

Ngay cả Amorim cũng tiết lộ: "Chưa có gì để nói về thương vụ, không có thông báo gì cả. Có sự quan tâm từ Manchester United, nhưng quyết định nằm ở tôi".

Chính vì vậy, Amorim có thể chính thức nắm quyền MU chậm nhất là sau kỳ nghỉ quốc tế vào tháng 11, ở trận đấu đầu tiên gặp Ipswich Town vào ngày 24/11. Như vậy, Ruud van Nistelrooy sẽ tạm thời cầm quân ở các trận gặp Leicester City, Chelsea, PAOK và Leicester City.

Dù vậy, MU vẫn đang đàm phán với Sporting và Amorim về điều khoản này trong hợp đồng, vì họ muốn đưa vị HLV trẻ tuổi đến Old Trafford sớm nhất có thể. Câu lạc bộ thành Manchester sẵn sàng trả 10 triệu euro cho Sporting để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Amorim.

Ở tuổi 39, Amorim gây dựng danh tiếng là một trong những HLV trẻ tài năng nhất châu Âu. Sau khi đưa Sporting Lisbon giành chức vô địch quốc gia mùa giải 2020/21 và hiện dẫn đầu bảng xếp hạng tại Bồ Đào Nha mùa này với thành tích toàn thắng 9 trận.

