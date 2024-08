MU thay đổi kế hoạch chuyển nhượng

The Times khẳng định CLB chủ sân Old Trafford sẵn sàng chi hơn 30 triệu euro cho AS Monaco để chiêu mộ Youssouf Fofana. MU dễ đàm phán hơn ở thương vụ này bởi tiền vệ người Pháp chỉ còn một năm trong hợp đồng. AS Monaco không muốn mất trắng Fofana vào hè tới nên sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán.