MU nguy cơ bị Adidas cắt hợp đồng đắt kỷ lục

Hợp đồng kéo dài 10 năm được công bố vào tháng 7/2023 là thương vụ tài trợ áo đấu lớn nhất trong lịch sử Premier League. Với mức 90 triệu bảng mỗi mùa, giá trị hợp đồng vượt xa các đối thủ, qua đó củng cố mối quan hệ giữa "Quỷ đỏ" với thương hiệu đến từ Đức. Tuy nhiên, nguy cơ đổ vỡ đã xuất hiện.

Hiện tại, MU đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League. Sau 5 thất bại trong 6 trận gần nhất, MU bắt đầu cảm nhận áp lực xuống hạng. Huấn luyện viên Ruben Amorim thừa nhận đội bóng phải chiến đấu để tránh xuống hạng sau thất bại 0-2 trước Newcastle hôm 31/12.

Thỏa thuận giữa Adidas và CLB thành Manchester cho phép tập đoàn này giảm một nửa khoản thanh toán hàng năm nếu đội bóng bị rớt hạng, thậm chí có quyền chấm dứt hợp đồng tài trợ.

Báo cáo tài chính của câu lạc bộ tính đến ngày 30/6/2024 nêu rõ: "Adidas có thể giảm 50% khoản thanh toán nếu đội nam không dự Premier League trong năm đó. Hơn nữa, Adidas có quyền chấm dứt hợp đồng với thông báo trước một mùa giải nếu đội bóng rớt hạng hoặc không dự giải đấu cao nhất nước Anh".

Việc mất đi hoặc bị cắt giảm khoản tài trợ sẽ là đòn giáng mạnh vào triều đại của Sir Jim Ratcliffe tại Old Trafford. Với lịch sử chưa từng đứng dưới vị trí thứ 8 ở kỷ nguyên Premier League, viễn cảnh xuống hạng có vẻ còn xa vời. Hiện tại, đội bóng hơn nhóm trụ hạng khoảng cách an toàn 7 điểm.

Tuy nhiên, việc phải bàn đến nguy cơ xuống hạng là minh chứng rõ ràng cho thấy sự sa sút đáng báo động của đội bóng từng 13 lần vô địch Premier League.

“Sự tự tin của Manchester United đã cạn kiệt", cựu hậu vệ Man Utd, Gary Neville phát biểu trên Sky Sports. "Newcastle đã vùi dập Manchester United. Đây là câu lạc bộ bóng đá kém hiệu quả nhất tại Anh nếu so về mặt giá trị và phong độ. Thật tệ hại".

