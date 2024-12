MU của Ratcliffe tiếp tục 'thắt lưng buộc bụng'

Sir Jim Ratcliffe tiếp tục chính sách "thắt lưng buộc bụng", hủy bỏ khoản tài trợ 40.000 bảng cho quỹ từ thiện của các huyền thoại Manchester United.

Sir Jim Ratcliffe liên tục cắt giảm những khoản chi được cho là không cần thiết.

Đồng sở hữu của Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, được cho là tiếp tục chính sách cắt giảm chi phí tại CLB bằng cách hủy bỏ khoản tài trợ hàng năm trị giá 40.000 bảng mỗi năm cho quỹ từ thiện The Association of Former Manchester United Players.

Đây là tổ chức từ thiện được thành lập năm 1985 nhằm hỗ trợ các cựu cầu thủ không được hưởng mức lương hậu hĩnh như thời hiện đại. Quỹ này hỗ trợ khoảng 300 cựu cầu thủ, bao gồm các huyền thoại như Bryan Robson, Brian Kidd và Dennis Irwin.

Jim Elms, cựu cầu thủ từng khoác áo đội trẻ và dự bị của MU, đồng thời là người được ủy thác của quỹ, bày tỏ sự thất vọng: "Chúng tôi gửi thư để hỏi tại sao chưa nhận được khoản tài trợ. Không ai thông báo gì, vì vậy chúng tôi gửi thêm một lá thư nữa. Đó là lúc chúng tôi nghe nói rằng quỹ của mình có thể sẽ bị dừng hoạt động".

Elms có cuộc trò chuyện qua điện thoại với Giám đốc Điều hành Omar Berrada nhưng kết quả không mấy khả quan. Ông tiếp tục: "Omar không đưa ra cam kết gì. Ông ấy sẽ gặp chúng tôi vào tháng 1, nhưng cũng nói rằng khả năng thay đổi rất thấp. Ông ấy không xem chúng tôi là một điều cần thiết với CLB".

Sau khi giữ 25% cổ phần tại MU hồi đầu năm, tỷ phú Ratcliffe thực hiện một cuộc rà soát tài chính toàn diện. Chính sách này dẫn đến khoảng 250 nhân viên bị sa thải trong mùa hè vừa qua. HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson cũng bị cắt vai trò đại sứ tại CLB.

Ngoài ra, MU thay thế khoản tiền thưởng 100 bảng cuối năm cho nhân viên bằng voucher mua sắm Marks & Spencer trị giá 40 bảng, cùng với việc tăng giá vé ngày thi đấu khiến hàng trăm người hâm mộ tức giận, tổ chức cuộc biểu tình bên ngoài Old Trafford vào đầu tháng này.

Trên sân, tình hình của MU mùa giải này không mấy sáng sủa. Thất bại trước Wolves hôm 27/12 là trận thua thứ 8 tại Premier League mùa này. Đội bóng chỉ giành được 22 điểm sau 18 trận. Hiện tại, Quỷ đỏ đứng gần khu vực xuống hạng hơn là vị trí trong top 4.