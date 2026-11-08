MU 2-4 Aston Villa: Sai lầm liên tiếp

Đêm 8/11, MU lại thủng lưới ở ngay đợt tấn công đầu tiên của Aston Villa trong hiệp hai.

54': MU thủng lưới lần thứ 4: Carrick ôm đầu bất lực khi chứng kiến học trò thi đấu lóng ngóng và để đối thủ tái lập cách biệt hai bàn. Sau Lammens, Dalot, đến lượt Yoro xử lý lỗi, tạo điều kiện cho Goretzka dứt điểm tung lưới đội chủ nhà.

48': Hàng thủ tệ hại: Kịch bản hiệp một lặp lại, khi MU nhận bàn thua ở ngay đợt tấn công đầu tiên của Aston Villa. Diogo Dalot phạm lỗi non nớt trong vùng cấm, dẫn đến phạt đền. Từ cự ly 11 m, McGinn bình tĩnh thực hiện cú đá vào góc cao, đánh bại Lammens.

45': Hiệp một khép lại với cơ hội ngon ăn dành cho Aston Villa. Cú dứt điểm của Alysson đã vượt qua Lammens nhưng bóng lại đi cắt ngang khung thành.

Khởi đầu thảm họa một lần nữa phơi bày sự thiếu chắc chắn của hàng thủ và đặt ra dấu hỏi về khả năng nhập cuộc của đội bóng dưới thời Michael Carrick, nhất là khi họ vừa trải qua kịch bản tương tự trước Roma hồi giữa tuần.

Tuy nhiên, phản ứng sau hai bàn thua là điểm sáng đáng ghi nhận. Bruno Fernandes rút ngắn cách biệt trên chấm phạt đền, trước khi Tielemans đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Từ bầu không khí giận dữ tại Old Trafford, các cầu thủ MU đã khiến khán đài đổi thái độ chỉ trong thời gian ngắn. Dù vậy, tinh thần chiến đấu không thể che lấp những vấn đề phòng ngự mà Carrick cần giải quyết nếu không muốn tiếp tục trả giá trong hiệp hai.

44': Chủ nhà có bàn thứ 2: Man Utd hoàn tất màn trở lại đầy cảm xúc khi gỡ hòa 2-2 trước Aston Villa ngay trước giờ nghỉ. Sau khi Amad bị thủ môn Suzuki từ chối cơ hội ở phút 43, đội chủ nhà tiếp tục dồn ép và được đền đáp ở phút 44.

Từ tình huống Mbeumo trả ngược vừa tầm, Youri Tielemans dứt điểm tung lưới đội bóng cũ, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Bàn thắng được công nhận dù Suzuki phản ứng vì cho rằng Mbeumo đã việt vị và che khuất tầm nhìn.

Bình luận trên Sky Sports, cựu cầu thủ Alan Smith nhận xét ngắn gọn: "MU xứng đáng có bàn thắng này".

25': Bàn rút ngắn tỷ số giúp Man Utd thay đổi rõ rệt về tinh thần và thế trận. Đội chủ nhà chơi chủ động, cầm bóng 65%, đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép lên khung thành Aston Villa.

Phút 24, Cunha tung cú cứa lòng đẹp mắt nhưng bị thủ môn Suzuki bay người cản phá. Chỉ hai phút sau, Bruno Fernandes có cú sút chạm người McGinn đổi hướng, khiến Suzuki bất lực nhưng bóng lại tìm đến cột dọc. MU đang chơi khởi sắc và khiến bầu không khí tại Old Trafford sôi động trở lại

16': Chủ nhà rút ngắn tỷ số: Man Utd thắp lại hy vọng sau khởi đầu thảm họa tại Old Trafford. Phút 13, Matheus Cunha đột phá vào vòng cấm và bị Kamara phạm lỗi, giúp đội chủ nhà được hưởng phạt đền sau khi VAR xác nhận quyết định của trọng tài. Trên chấm 11 m ở phút 16, Bruno Fernandes bình tĩnh đánh lừa thủ môn Suzuki bằng cú đá "nhảy chân sáo", rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

4': Man Utd tiếp tục sụp đổ khi để Aston Villa nâng tỷ số lên 2-0 chỉ sau 4 phút. Alysson một lần nữa khiến hàng thủ chủ nhà chao đảo bằng cú sút căng ở góc gần. Thủ môn Lammens không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện để Jackson băng vào đá bồi vào lưới trống.

Cả hai bàn thua đều xuất phát từ sai lầm của hàng thủ, đặc biệt là vị trí của Lammens, khiến bầu không khí tại Old Trafford trở nên hỗn loạn. Tiếng la ó cùng những lời chỉ trích "Các anh không xứng đáng mặc chiếc áo này" vang lên từ khán đài, phản ánh sự phẫn nộ của CĐV MU trước màn khởi đầu thảm họa.

3 phút 40 giây, đây chính là quãng thời gian ngắn nhất lịch sử để MU nhận hai bàn thua trong một trận đấu Ngoại hạng Anh.

2': Aston Villa khiến Man Utd choáng váng khi ghi bàn mở tỷ số ngay giây 59. Từ một tình huống ném biên, đội khách phối hợp khá dễ dàng trước khi bóng được đưa đến chân Alysson bên cánh phải. Tiền đạo này tung cú sút chìm hiểm hóc, đưa bóng xuyên qua hai chân thủ môn Lammens.

23h30': Trận đấu bắt đầu. Man Utd đang đứng thứ 19 và chỉ xếp trên đội bét bảng Crystal Palace nhờ hiệu số tốt hơn (-5 so với -14).

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.

Chiến thắng ngược dòng 3-2 trước Roma ở Champions League giữa tuần mang lại chút nhẹ nhõm cho MU. Tuy nhiên, tình hình tại Premier League vẫn rất đáng lo khi đội chủ sân Old Trafford chưa thắng kể từ tháng 8, hiện đứng thứ 17 với chỉ 7 điểm sau 9 vòng. Họ mới thắng một trận, hòa 4 và thua 4.

Old Trafford không còn đủ để bảo đảm chiến thắng

Vấn đề của MU không chỉ nằm ở kết quả. Đội bóng của Carrick thiếu sự ổn định trong cách nhập cuộc và thường không duy trì được cường độ trong cả trận. Những trận hòa trước Fulham, Tottenham hay Leeds cho thấy MU vẫn có thể tạo ra cơ hội, nhưng khả năng kiểm soát thời điểm quyết định còn hạn chế.

Chiến thắng trước Roma ít nhất mang lại tín hiệu tích cực. MU bị đặt vào tình thế khó khăn nhưng vẫn lội ngược dòng, trong khi những cầu thủ trẻ như Shea Lacey tiếp tục tạo ảnh hưởng sau khi vào sân. Sky Sports cho rằng màn trình diễn của Lacey có thể khiến Carrick cân nhắc trao cơ hội đá chính cho cầu thủ 19 tuổi trước Villa.

Aston Villa cũng không bước vào trận đấu với trạng thái tốt nhất. Thầy trò Unai Emery vừa thua Barcelona 0-3 tại Champions League và trước đó bị Fulham cầm hòa 1-1. Tuy nhiên, Villa từng có chuỗi thắng 6 trong 7 trận trên mọi đấu trường và mới hạ Man City 2-1 cách đây không lâu.

Ở Premier League, Villa đứng thứ 10 với 12 điểm sau 9 vòng, gồm 3 thắng, 3 hòa và 3 thua. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 5 điểm, nhưng sự ổn định của Villa vẫn nhỉnh hơn đáng kể.

Aston Villa vừa thua Barcelona 0-3 nhưng trước đó từng đánh bại Man City 2-1 tại Premier League.

Lịch sử lại nghiêng mạnh về MU. Trong 31 lần tiếp Villa tại Old Trafford ở Premier League, “Quỷ đỏ” thắng 24 và chỉ thua hai. Lần gặp gần nhất tại sân đấu này hồi tháng 3, MU thắng 3-1 với các bàn của Casemiro, Matheus Cunha và Benjamin Sesko.

Carrick mất nhiều trụ cột

Khó khăn lớn nhất của MU nằm ở nhân sự. Lisandro Martinez chắc chắn vắng mặt vì án treo giò sau chiếc thẻ đỏ trước Chelsea. Carlos Baleba cũng không thể thi đấu vì chấn thương gân kheo gặp phải trong trận thắng Roma.

Luke Shaw, Manuel Ugarte, Marcus Rashford và Benjamin Sesko vẫn nằm trong nhóm cầu thủ phải nghỉ thi đấu. Patrick Dorgu đã trở lại tập luyện nhưng Carrick thừa nhận MU cần thận trọng vì cầu thủ này vừa trải qua hai vấn đề liên quan tới gân kheo.

Ayden Heaven có thể tiếp tục đá cạnh Harry Maguire sau khi được sử dụng trước Roma. Matthijs de Ligt đã trở lại và có thể cạnh tranh một vị trí, trong khi Youri Tielemans được Carrick khen ngợi sau khi vào thay Baleba giữa tuần.

Villa cũng mất Matty Cash vì án treo giò sau khi hậu vệ này nhận đủ 5 thẻ vàng. Aaron Wan-Bissaka, người từng khoác áo MU, đang chạy đua với thời gian để kịp trở lại sau năm trận vắng mặt. Amadou Onana và Matteo Ruggeri chắc chắn không thể thi đấu.

MU thắng 24 trong 31 lần tiếp Aston Villa tại Old Trafford trong khuôn khổ Premier League.

Về thế trận, MU nhiều khả năng vẫn muốn đẩy tốc độ từ đầu nhờ lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, Villa của Emery đặc biệt nguy hiểm khi đối thủ để mất cấu trúc. Khả năng pressing rồi chuyển trạng thái nhanh có thể đánh thẳng vào hàng thủ MU vốn thiếu Martinez và chưa có sự ổn định về nhân sự.

Carrick vì thế phải cân nhắc giữa việc tấn công để tìm chiến thắng đầu tiên tại Premier League sau hơn hai tháng và giữ đủ quân số phía sau. Nếu MU dâng quá cao, những khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ sẽ là khu vực Villa khai thác.

Ở chiều ngược lại, việc Cash vắng mặt và Wan-Bissaka chưa chắc đủ thể lực cũng tạo ra cơ hội cho MU đánh mạnh vào hành lang trái của Villa. Nếu Lacey được trao cơ hội, khả năng rê bóng và tạo đột biến của cầu thủ trẻ này có thể trở thành một phương án đáng chú ý khi trận đấu rơi vào thế giằng co.

MU có lợi thế sân nhà, vừa tìm lại tinh thần sau màn ngược dòng trước Roma và sở hữu thành tích đối đầu vượt trội. Nhưng với những gì hai đội thể hiện từ đầu mùa, rất khó chờ đợi một trận đấu dễ dàng cho Carrick.