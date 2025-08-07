Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MTTQ Việt Nam phân bổ 131 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ

  • Thứ năm, 7/8/2025 12:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo Ban Vận động cứu trợ Trung ương hỗ trợ 131 tỷ đồng cho Nghệ An, Điện Biên, Sơn La khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ và ý kiến của Thủ tướng tại cuộc làm việc với tỉnh Điện Biên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam chỉ đạo Ban Vận động cứu trợ Trung ương thực hiện hỗ trợ kinh phí cho Nhân dân tỉnh Nghệ An, Điện Biên, Sơn La khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Mat tran To quoc anh 1

Nhiều căn nhà ở bản Háng Pú Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) bị vùi lấp, cuốn trôi. Ảnh: VGP.

Theo đó, Ban Vận động cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ hỗ trợ tỉnh Nghệ An số tiền 65 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên 20 tỷ đồng, tỉnh Sơn La 46 tỷ đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ là 131 tỷ đồng.

Số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ các hộ có nhà bị đổ, sập hoàn toàn, nhà phải di dời khẩn cấp với mức 100 triệu đồng/căn; nhà hư hỏng nặng được hỗ trợ 30 triệu đồng/căn.

Về phương thức triển khai, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ thông qua Bộ Quốc phòng để tổ chức lực lượng làm mới, sửa chữa nhà cho Nhân dân tỉnh Điện Biên và Sơn La; hỗ trợ thông qua Bộ Công an để tổ chức lực lượng làm mới, sửa chữa nhà cho nhân dân tỉnh Nghệ An.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

https://vtcnews.vn/mttq-viet-nam-phan-bo-131-ty-dong-ho-tro-3-tinh-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-ar958372.html

Anh Văn/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Mặt trận Tổ quốc Nghệ An Sơn La Điện Biên Tô Lâm Mặt trận Tổ quốc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

  • Tô Lâm

    Tô Lâm

    Ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, thứ trưởng Bộ Công an. Ông được phong hàm thiếu tướng (2007), trung tướng (2010), thượng tướng Công an nhân dân (2014).

    • Chức vụ: Bộ trưởng Công an
    • Năm sinh: 1957
    • Quê quán: Hưng Yên
    • Học vị, học hàm: Giáo sư ngành khoa học an ninh, Tiến sĩ luật

  • Nghệ An

    Nghệ An
    • Diện tích: 16.493,7 km²
    • Dân số: 2.978.700
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 3 thị xã, 17 huyện
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 238
    • Biển số xe: 37

  • Sơn La

    Sơn La
    • Diện tích: 14.174,4 km²
    • Dân số: 1.195.107 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 11 huyện
    • Vùng: Tây Bắc
    • Mã điện thoại: 212
    • Biển số xe: 26

  • Điện Biên

    Điện Biên
    • Diện tích: 9.541 km²
    • Dân số: 557.400 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện
    • Vùng: Tây Bắc
    • Mã điện thoại: 215
    • Biển số xe: 27

