MrBeast treo giải 1 triệu USD để kéo fan đọc sách

Tiểu thuyết đầu tay của MrBeast lọt nhóm sách mới bán chạy trên Amazon. Để thu hút độc giả, YouTuber này còn treo giải thưởng 1 triệu USD nhân dịp ra mắt sách.

MrBeast tiếp tục thử sức ở lĩnh vực xuất bản. Ảnh: @mrbeast.

MrBeast, YouTuber sở hữu hơn 500 triệu người đăng ký trên các nền tảng, vừa lấn sân sang xuất bản với tiểu thuyết đầu tay The Most Dangerous Games (tạm dịch: Những trò chơi nguy hiểm nhất), đồng sáng tác cùng nhà văn bán chạy James Patterson. Đây là lần đầu nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng với những video thử thách quy mô lớn bước vào lĩnh vực tiểu thuyết.

Ngay trong ngày đầu ra mắt, cuốn sách đứng thứ 12 trong danh sách các đầu sách mới phát hành trên Amazon và xếp thứ 73 trên bảng tổng thể của nền tảng này, theo Business Insider.

Để biến lượng người theo dõi khổng lồ thành độc giả, MrBeast tổ chức một cuộc thi dành cho những người mua sách trong tháng 9, với giải thưởng cao nhất trị giá 1 triệu USD . Đại diện công ty cho biết bên trong tiểu thuyết được cài nhiều manh mối và chi tiết ẩn, giúp người đọc tham gia các thử thách loại dần diễn ra hàng tuần.

Cách quảng bá này tương đồng với chiến lược đã giúp MrBeast xây dựng tên tuổi trên YouTube, các video của anh thường gắn với những thử thách, phần thưởng tiền mặt hoặc giải thưởng có giá trị lớn.

Theo bài đăng ngày 2/9, MrBeast cho biết khi còn nhỏ, anh từng nghĩ sách là thứ nhàm chán, nhưng sau này nhận ra mình chỉ chưa tìm được nội dung thực sự hứng thú. Đây là lý do anh hợp tác với nhà văn James Patterson để viết sách.

Theo điều khoản được anh đăng tải, chương trình áp dụng cho người từ 18 tuổi trở lên tại Australia, Mexico, Mỹ (trừ bang Maryland) và Anh; người tham gia phải có bằng chứng mua bản in tiếng Anh của cuốn sách.

Matt Kaye, đồng sáng lập kiêm CEO của nhà xuất bản Bindery Books, nhận định tên tuổi MrBeast đủ sức tạo ra sự chú ý tức thời cho bất kỳ cuốn sách nào. Tuy nhiên, theo ông, sức hút của người nổi tiếng chỉ giúp tác phẩm có lợi thế ở giai đoạn đầu.

Về lâu dài, thành công của một cuốn sách vẫn phụ thuộc vào việc độc giả có thực sự yêu thích và chủ động giới thiệu tác phẩm cho người khác hay không.

Việc bước vào ngành xuất bản cũng nằm trong chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh của MrBeast ra ngoài YouTube. Những năm gần đây, công ty của Donaldson liên tục thử nghiệm các lĩnh vực mới, từ chương trình truyền hình thực tế Beast Games trên Amazon Prime Video, thương hiệu chocolate Feastables đến dịch vụ tài chính sau thương vụ mua lại ứng dụng ngân hàng Step.

Nhà sáng tạo nội dung YouTube Lilly Singh quảng bá cuốn sách của mình tại sự kiện ở New York (Mỹ). Ảnh: Noam Galai/WireImage.

MrBeast không phải nhà sáng tạo nội dung đầu tiên thử sức với sách. Trong thập niên 2010, nhiều YouTuber đình đám như PewDiePie, Lilly Singh, Shane Dawson hay Zoella từng xuất bản tác phẩm và lọt vào các bảng xếp hạng bán chạy.

Xu hướng này sau đó hạ nhiệt, nhưng sự phát triển của BookTok, cộng đồng đọc sách và giới thiệu sách trên TikTok, đang góp phần đưa giới sáng tạo nội dung trở lại lĩnh vực xuất bản.

Jeff Speich, lãnh đạo mảng xuất bản của Range Media Partners, cho rằng sách đang trở thành một lĩnh vực hấp dẫn trở lại đối với những người đã có sẵn sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Trong bối cảnh lượng đầu sách mới ngày càng lớn, các nhà xuất bản cũng ưu tiên hơn những tác giả, người nổi tiếng hoặc nhà sáng tạo đã sở hữu cộng đồng người theo dõi.

Ngoài sức hút của MrBeast, The Most Dangerous Games còn có lợi thế nhờ James Patterson, một trong những nhà văn thương mại thành công nhất thế giới. Trong khoảng một thập kỷ qua, Patterson từng hợp tác với ca sĩ Dolly Parton và cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, đưa các tác phẩm đồng sáng tác lên vị trí cao trong danh sách bán chạy của The New York Times.