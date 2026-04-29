Mova P70 Pro Ultra: Tự động hóa tiên tiến trong phân khúc cận cao cấp

Với mức giá niêm yết 15,99 triệu đồng, Mova P70 Pro Ultra mang đến khả năng làm sạch tự động hóa vượt trội.

Sở hữu hệ thống trạm sạc tất cả trong một, P70 Ultra giúp tối giản hóa việc dọn dẹp hàng ngày bằng cách tự động vận hành gần như mọi thao tác dọn dẹp gồm hút bụi, lau sàn/thảm, đổ rác, giặt giẻ, sấy giẻ…

Mova P70 Pro Ultra phù hợp các gia đình bận rộn, những ngôi nhà có diện tích lớn hoặc nhiều phòng. Robot có tính tự động cao, dành cho người dùng muốn tìm các giải pháp lau dọn nhà cửa thông minh, ít tốn sức hàng ngày.

Thiết kế và độ hoàn thiện cao

P70 Pro Ultra sở hữu thiết kế tối giản với các lựa chọn màu sắc trung tính. Nhờ đó, máy có thể hòa hợp tự nhiên với nhiều phong cách nội thất.

Dù tích hợp nhiều chức năng, trạm sạc vẫn được thiết kế tiết kiệm không gian với các đường nét bo tròn mượt mà, duy trì vẻ ngoài sạch sẽ sau khi sử dụng nhiều năm. Các bình chứa nước bên trong và khoang chứa bụi có nắp đậy kín, giúp giảm thiểu mùi hôi cũng như rò rỉ nước trong quá trình sử dụng.

Các tính năng tự động hoá thông minh

Mova P70 Pro Ultra sở hữu các chức năng làm sạch và bảo trì tự động nhằm giảm sự can thiệp của người dùng.

Người dùng có thể theo dõi robot qua ứng dụng tại bất kỳ đâu.

Trạm sạc hỗ trợ giặt giẻ ở nhiệt độ cao và sấy khô bằng khí nóng, giúp duy trì vệ sinh giữa các chu trình dọn dẹp. Việc thu gom bụi được xử lý tự động, cho phép kéo dài thời gian sử dụng trước khi cần phải đổ rác thủ công. Theo đó, người dùng chỉ cần đổ rác thủ công sau 2-3 tháng. Hệ thống bình chứa nước cũng được thiết kế để dễ dàng để lấy ra hoặc lắp đặt lại để vệ sinh.

Làm sạch tốt với lực hút 30.000 Pa

Với lực hút tới 30.000 Pa, Mova P70 Pro Ultra mang lại hiệu suất mạnh mẽ và ổn định cho việc dọn dẹp hàng ngày, gồm cả bụi, mảnh vụn và hút bụi cho thảm.

Hệ thống giẻ lau xoay kép hỗ trợ loại bỏ hiệu quả các vết bẩn nhẹ như dấu chân hoặc vết nước tràn. Thuật toán di chuyển của máy được thiết kế để điều hướng sát dọc theo các cạnh tường và xung quanh đồ nội thất, hỗ trợ độ bao phủ làm sạch tỉ mỉ cho mọi khu vực trong nhà, kể cả dưới gầm hoặc quanh chân đồ nội thất.

Điều hướng thông minh bởi công nghệ AI

Mova P70 Pro Ultra tích hợp hệ thống điều hướng hỗ trợ bởi AI để lập bản đồ môi trường nhà ở và điều chỉnh lộ trình làm sạch phù hợp. Robot hút bụi Mova có thể nhận diện và tránh các vật cản phổ biến trong nhà như đồ chơi, dây điện, giày dép... Thiết bị cũng hỗ trợ tính năng tự động nhận diện thảm. Khi nhận ra thảm, robot sẽ tự điều chỉnh lực hút, nâng giẻ để hút sạch bụi bẩn trên thảm mà vẫn giữ độ khô ráo.

Mova P70 Pro Ultra là dòng robot kết hợp giữa lực hút mạnh, công nghệ AI, chu trình lau dọn tự động hoá và khả năng điều hướng thông minh. Thiết bị được đánh giá tương đối toàn diện trong phân khúc 15 triệu đồng. Tuy nhiên, vì trạm sạc có kích thước tương đối lớn, sản phẩm sẽ phù hợp hơn với các không gian sống rộng rãi. Bên cạnh đó, tiếng ồn sẽ lớn hơn thông thường khi máy tự đổ rác hoặc sấy.

Nếu đang tìm giải pháp làm sạch tự động cho căn hộ lớn, nhà có nhiều phòng mà không cần “động tay” quá nhiều vào chu trình lau dọn, độc giả có thể tham khảo Mova P70 Pro Ultra - mẫu robot đang được chú ý của Mova Việt Nam.