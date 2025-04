Mourinho săn đón Muller

Sporx đưa tin Fenerbahce dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Muller, người sẽ chia tay Bayern Munich vào cuối mùa này. Đội bóng của Jose Mourinho được cho là đã chuẩn bị bản hợp đồng 1 năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm, để gửi đến Muller. Ở tuổi 34, tiền đạo người Đức vẫn được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm dày dạn ở châu Âu.

Mourinho đánh giá cao năng lực của Muller và xem anh là mảnh ghép phù hợp. Cựu HLV Chelsea và MU muốn đón những cầu thủ tài năng để thay thế cho các chân sút có thể rời đi trong mùa hè tới như Dusan Tadic và Edin Dzeko.

Tadic đã đóng góp 11 bàn thắng và 15 pha kiến tạo trong mùa giải này, trong khi Dzeko cũng ghi dấu ấn với 9 bàn thắng và 7 pha kiến tạo. Việc mất cả hai tiền đạo này trong cùng một mùa hè sẽ là một tổn thất lớn cho Fenerbahce.

Việc Muller có thể gia nhập đội theo dạng tự do có thể giúp Fenerbahce tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, CLB Thổ Nhĩ Kỳ phải cạnh tranh gắt gao với các CLB ở Mỹ và Saudi Arabia.

Hiện tại, Muller vẫn tập trung giúp Bayern cạnh tranh các danh hiệu ở mùa giải cuối cùng. Hôm 9/4, tiền đạo 34 tuổi này ghi bàn duy nhất trong thất bại 1-2 của Bayern trước Inter Milan ở tứ kết lượt đi Champions League. Hai đội sẽ có màn tái đấu vào ngày 17/4 trên đất Italy.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.