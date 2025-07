Mourinho ra tay, Duran thoát cảnh lạc lõng ở Saudi Arabia

Chỉ sau sáu tháng cập bến Al Nassr với tư cách bản hợp đồng đắt giá bậc nhất lịch sử bóng đá Saudi Arabia, Duran nói lời chia tay tạm thời để đầu quân cho Fenerbahce theo dạng cho mượn. Một khúc quanh đầy bất ngờ trong sự nghiệp của chân sút mới 21 tuổi người Colombia.

Tháng 1/2025, Al Nassr gây chấn động thị trường chuyển nhượng khi chi ra khoảng 77 triệu euro để chiêu mộ Duran từ Aston Villa - một mức phí cho thấy tham vọng và kỳ vọng lớn lao của đội bóng vùng Vịnh với cầu thủ này. Nhưng chỉ sau 18 trận đấu, dù ghi được 12 bàn thắng - một hiệu suất không tệ - Duran vẫn không thể đáp ứng được kỳ vọng, ít nhất là về tầm ảnh hưởng trong lối chơi và khả năng hòa nhập nội bộ.

Theo truyền thông Trung Đông, tiền đạo người Colombia trải qua một giai đoạn khó khăn về mặt cá nhân, không tìm được tiếng nói chung với đồng đội và cảm thấy lạc lõng trong môi trường bóng đá Saudi Arabia. Chính anh là người chủ động yêu cầu ban lãnh đạo Al Nassr cho phép ra đi để tìm kiếm cơ hội mới.

CLB Fenerbahce nhanh chóng vào cuộc và chốt thỏa thuận mượn Duran trong hai mùa giải, đến tháng 6/2026. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, đội bóng Istanbul sẽ gánh phần lớn mức lương gần 20 triệu euro/năm của Duran - một minh chứng cho niềm tin mà tân HLV José Mourinho dành cho tiền đạo này.

Mourinho, nổi tiếng với khả năng hồi sinh những tài năng lạc lối, được cho là người thúc đẩy thương vụ. Fenerbahce sẽ sử dụng Duran cho cả chiến dịch UEFA Champions League từ vòng sơ loại thứ ba và mục tiêu lật đổ Galatasaray tại Süper Lig mùa giải tới.

Sự nghiệp của Jhon Durán chưa bao giờ thiếu những điểm nóng. Tại Al Nassr, sau một trận đấu tại giải quốc nội, Durán chìa tay bắt với hậu vệ Ali Al Bulayihi của Al Hilal, nhưng bất ngờ rút lại đầy thách thức. Tình huống này suýt dẫn đến xô xát và buộc nhiều thành viên hai đội phải can thiệp.

Ở cấp đội tuyển, tình hình cũng chẳng khá hơn. Trong đợt tập trung gần nhất cùng đội tuyển Colombia, Durán được cho là đã xảy ra xung đột với HLV Néstor Lorenzo, có liên quan đến James Rodríguez và Jefferson Lerma. Anh vắng mặt trong trận gặp Argentina, được liên đoàn giải thích là do chấn thương lưng - nhưng lại bị bắt gặp tại một bữa tiệc riêng tư vài ngày sau đó, khiến báo giới Colombia đặt dấu hỏi lớn về tính chuyên nghiệp.

Trước khi đến Al Nassr, Durán từng là niềm hy vọng của Aston Villa với 20 bàn thắng trong hai mùa giải, sau khi chuyển từ MLS. Anh là mẫu tiền đạo hiện đại - tốc độ, mạnh mẽ, dứt điểm đa dạng - và ở tuổi 21, vẫn còn rất nhiều thời gian để định hình lại sự nghiệp.

Tuy nhiên, tài năng không thể tỏa sáng nếu thiếu bản lĩnh và sự chín chắn. Mourinho hiểu điều đó hơn ai hết. Cựu HLV Real Madrid, Chelsea và Roma sẽ không chấp nhận những cái tôi lớn hơn tập thể, nhưng cũng có thể trở thành bệ phóng hoàn hảo nếu Durán chịu học hỏi và thay đổi.

Tạm gác lại giấc mơ Trung Đông, Durán chuẩn bị bước vào môi trường bóng đá châu Âu đậm chất cạnh tranh, khắc nghiệt nhưng cũng đầy cơ hội để tái sinh. Fenerbahçe có thể là bước lùi cần thiết để anh tăng tốc trở lại - với điều kiện duy nhất: anh phải thực sự muốn. Nếu không, thương vụ 77 triệu euro này có thể sẽ sớm trở thành một trong những bản hợp đồng đáng quên nhất trong lịch sử Al Nassr.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.