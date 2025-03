Mourinho nổi cơn thịnh nộ với trọng tài

Fenerbahce thắng 2-0 trên sân nhà của Rangers nhưng gục ngã ở loạt luân lưu tại vòng 16 đội Europa League, qua đó bỏ lỡ cơ hội góp mặt ở tứ kết.

Tình huống đáng chú ý của trận đấu diễn ra ở phút 117. Trọng tài Anthony Taylor từ chối cho Fenerbahce hưởng phạt đền khi Mert Yandas bị hậu vệ Rangers phạm lỗi trong vùng cấm. Mourinho phản ứng gay gắt với đội ngũ trọng tài, khiến ông phải nhận thẻ vàng sau pha bóng này.

Phát biểu sau trận, Mourinho bức xúc: “Trọng tài và VAR quyết định rằng chúng tôi phải đá luân lưu. Ở trận này, trọng tài chính bỏ qua 3 lần thổi phạt đền cho chúng tôi. Tôi hy vọng điều này chỉ là ngẫu nhiên. Tôi phải đóng phạt để điều này đừng tiếp diễn. Mong rằng đây chỉ là kết quả do chúng tôi thiếu may mắn".

HLV người Bồ Đào Nha cũng nhận định đây không phải lần đầu tiên đội bóng của ông bị xử ép ở mùa giải này. “Chúng tôi không thể góp mặt ở Champions League vì một quả phạt đền ở phút 120 khi gặp Lille, hay cũng không thể giành chiến thắng trước Manchester United dù lẽ ra đã được hưởng một quả 11 m rõ ràng", Mourinho nói thêm.

Trên chấm phạt đền trước Rangers, Fenerbahce có đến 3 cầu thủ sút hỏng là Fred, Dusan Tadic và Yandas. Bên phía đối diện, thủ thành Irfan Egribayat chỉ cản thành công lượt sút của Ianis Hagi, con trai của huyền thoại Gheorghe Hagi. Kết quả chung cuộc, Fenerbahce thua 2-3 trên chấm luân lưu.

Dù vậy, Mourinho cho rằng đội bóng của ông xứng đáng đi tiếp. "Người đặc biệt" bình luận thêm: “Chúng tôi là đội bóng hay hơn trên sân, vượt trội đối thủ. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng trong cả 90 phút lẫn 120 phút. Trong trận lượt đi, đúng là chúng tôi mắc sai lầm và xứng đáng thất bại. Nhưng trong trận đấu này, tôi phải nói ra sự thật như vậy".

Fenerbahce còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch ở giải Vô địch quốc gia và Cúp quốc gia. Tại giải quốc nội, thầy trò Mourinho đang xếp nhì và kém kình địch Galatasaray 7 điểm, nhưng đá ít hơn đối thủ 1 trận. Tại Cúp quốc gia, Fenerbahce đã vào tứ kết và chạm trán chính Galatasaray vào ngày 1/4.

