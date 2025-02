Mourinho nguy cơ bị cấm chỉ đạo 6 tháng

Thông tin trên được Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) xác nhận. Nếu bị kết tội, chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể phải chịu một khoản phạt và bị đình chỉ làm việc tối đa lên đến 6 tháng.

TFF cũng cho biết HLV Okan Buruk của Galatasaray cùng một số thành viên trong ban huấn luyện của cả hai đội cũng bị triệu tập đến Ủy ban Kỷ luật.

Hôm 25/2, Galatasaray thông báo rằng họ sẽ gửi đơn khiếu nại lên UEFA và FIFA để chống lại Mourinho, cáo buộc cựu HLV Real Madrid và Chelsea có hành vi phân biệt chủng tộc. Quyết định của Galatasaray được đưa ra sau những bình luận có phần ác ý của Mourinho sau trận hòa 0-0 cuối tuần trước.

Thời điểm đó, "Người đặc biệt" được cho là mô tả ban huấn luyện Galatasaray “nhảy nhót như khỉ” sau một tình huống va chạm ở đầu trận. Chưa dừng lại, Mourinho cũng nhấn mạnh rằng trận đấu diễn ra suôn sẻ hơn nhờ trọng tài người Slovenia, Slavko Vincic, thay vì một trọng tài Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho rằng nếu để trọng tài nội địa điều khiển, kết quả sẽ là “thảm họa”. Đây là lần đầu tiên sau 55 năm, một trận đấu tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ được điều khiển bởi trọng tài nước ngoài.

Sau trận đấu, Mourinho đến phòng thay đồ của trọng tài để chúc mừng ông Slavko Vincic và các trợ lý. Trong khi đó, HLV Okan Buruk của Galatasaray chỉ trích các quyết định trọng tài và bài phát biểu dài dòng của Mourinho tại buổi họp báo. Ông Buruk gọi Mourinho là “kẻ hay khóc”.

“Kẻ hay khóc đó đã nói quá nhiều", HLV của Galatasaray cho biết. "Ông ấy nổi tiếng với việc hay phàn nàn. Ông ấy đã khóc ở đây trong một thời gian dài. Ông ấy khóc từ sân cỏ đến phòng thay đồ của đội và của trọng tài. Hãy cứ để ông ấy khóc như thế đi".

Hiện tại, cả UEFA và FIFA chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc. Trận chiến pháp lý giữa Fenerbahce và Galatasaray hứa hẹn sẽ tiếp tục làm dậy sóng làng bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian tới.

