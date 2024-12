Mourinho lại chỉ trích trọng tài

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Alex Oxlade-Chamberlain ở phút 73. Sau trận, Mourinho bày tỏ sự bất mãn với cách làm việc của đội ngũ trọng tài.

Ông cho biết: "Chúng tôi xứng đáng có ít nhất một trận hòa. Trận đấu nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi, nhưng đội không thể kết thúc với tỷ số có lợi. Tôi chúc mừng trọng tài và Besiktas. Đội chơi tệ hơn đã thắng. Mặc dù chúng tôi không hoàn hảo, Fenerbahce vẫn có trận đấu tốt hơn. Đối thủ đã tận dụng cơ hội duy nhất của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho chức vô địch".

"Người đặc biệt" tin rằng Fenerbahce chịu thiệt thòi bởi những quyết định gây tranh cãi của trọng tài. HLV người Bồ Đào Nha từng bày tỏ sự lo ngại về chất lượng của những ông vua áo đen trong trận đấu của Fenerbahce gặp Trabzonspor hồi tháng trước.

Hôm 10/11, Mourinho bị ban tổ chức giải Thổ Nhĩ Kỳ phạt 13.500 bảng và chịu án cấm chỉ đạo một trận vì những bình luận về trọng tài trận đấu với Trabzonspor. Lúc đó, HLV người Bồ Đào Nha mỉa mai rằng Fenerbahce phải "chống lại VAR và hệ thống", còn trọng tài Atilla Karaoglan "uống trà Thổ Nhĩ Kỳ" thay vì xem trận đấu.

Ngoài vấn đề trọng tài, Mourinho cũng nhấn mạnh rằng đội bóng của ông cần cải thiện khả năng dứt điểm để có thể giành chiến thắng trong những trận đấu tới. "Người đặc biệt" khẳng định rằng Fenerbahce vẫn còn cơ hội cạnh tranh trong cuộc đua vô địch và sẽ không từ bỏ mục tiêu này.

Trên bảng xếp hạng, Fenerbahce đang xếp nhì bảng với 32 điểm, kém đội đầu bảng Galatasaray 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Fenerbahce cũng là đội có hàng công tốt nhất giải với 36 bàn thắng, hơn Galatasaray 1 bàn.

Fenerbahce sẽ trở lại đấu trường châu Âu vào giữa tuần tới khi họ tiếp đón Athletic Bilbao trong khuôn khổ Europa League tại sân nhà.

