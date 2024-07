Một trường THPT ở Hà Nội có điểm chuẩn giảm 16,25 so với năm ngoái

Chiều 1/7, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập không chuyên. Trong đó, trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng có mức điểm chuẩn tụt mạnh so với năm ngoái.

Thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm 2024. Ảnh: Thế Bằng.

Theo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay, trong số 117 trường, 55 trường giảm điểm chuẩn so với năm ngoái. Mức giảm của hầu hết trường ở mức 1-2 điểm.

Một số trường giảm trên 3 điểm so với năm ngoái gồm THPT Mỹ Đức C, THPT Đống Đa cùng giảm 3 điểm, trường THPT Phạm Hồng Thái giảm -3,25 điểm, THPT Nguyễn Quốc Trinh giảm 3,75 điểm.

Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng "tụt dốc kinh hoàng" với mức điểm chuẩn 23,75, giảm 16,25 điểm so với năm ngoái. Mức điểm này khiến trường lọt vào tốp 10 trường có điểm chuẩn thấp nhất tại Hà Nội. Với cách tính điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn thi, trong đó Toán, Văn nhân hệ số 2, thí sinh chỉ cần đạt trung bình 4,75 điểm mỗi môn là có thể đỗ trường này.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Hiệu trưởng trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng, cho biết năm ngoái, trường có mức điểm chuẩn khá cao, lên tới 40 điểm. Có thể phụ huynh và học sinh đã tham khảo và cân nhắc về mức điểm này trước khi đăng ký nguyện vọng nhằm lựa chọn trường có độ an toàn trúng tuyển cao nhất.

"Có thể, nhiều phụ huynh và học sinh lo ngại điểm chuẩn năm nay tăng so với năm ngoái, vì vậy, họ lựa chọn nguyện vọng an toàn hơn. Năm nay, số nguyện vọng 1 đăng ký vào trường cũng thấp hơn so với chỉ tiêu nên trường phải hạ điểm chuẩn xuống thấp hơn", bà Hải nói.

Năm 2024, trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng được giao 675 chỉ tiêu. Tuy nhiên, chỉ 554 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường này, tỷ lệ chọi là 1/0,82.

Cũng trong số 117 trường, có 53 trường tăng điểm chuẩn so với năm 2023, mức tăng phổ biến 0,25-0,55 điểm. Một số trường có mức tăng mạnh như THPT Quốc Oai (tăng 8 điểm), THPT Bất Bạt (tăng 8 điểm), THPT Ngọc Hồi (tăng 5,75 điểm), THPT Thọ Xuân (tăng 5,25 điểm)....

Chỉ 9 trường giữ nguyên điểm chuẩn so với năm ngoái gồm THPT Trần Nhân Tông, Nguyễn Gia Thiều, Thạch Bàn, Phúc Lợi, Bắc Thăng Long, Vân Nội, Xuân Mai, Mỹ Đức A, Ứng Hòa B.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, trong số 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS năm nay, khoảng 60% thí sinh có suất học công lập. Những em còn lại sẽ theo học các trường tư thục, giáo dục thường xuyên và học nghề.

Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội diễn ra trong hai ngày 8-9/6. Thí sinh đỗ thủ khoa đạt 48,5 điểm, là học sinh Nguyễn Hoàng Minh Quân của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Đối với các trường THPT công lập không chuyên, công thức tính điểm xét tuyển như sau:

Điểm xét tuyển = (Điểm bài thi môn Toán + điểm bài thi môn Ngữ văn) x 2 + điểm bài thi môn Ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có).

Nguyên tắc xét tuyển như sau: Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét nguyện vọng 2 và 3. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét tuyển nguyện vọng 2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 1 điểm.

Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, 2 được xét tuyển nguyện vọng 3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 2 điểm.

Các nguyện vọng được xét song song đến khi hết học sinh đạt điều kiện chứ không phải xét ưu tiên nguyện vọng 1, thiếu chỉ tiêu mới tới nguyện vọng 2 và 3.