Một người có thể bị đau mắt đỏ mấy lần?

Xin hỏi bệnh đau mắt đỏ kéo dài bao lâu? Sau khi khỏi, tôi có thể bị thêm nhiều lần nữa không?

Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS)

Đau mắt đỏ hay viêm kết mạc là tình trạng viêm lớp ngoài cùng của mắt, khiến lòng trắng mắt thành màu hồng hoặc đỏ. Đau mắt đỏ có thể do virus, vi khuẩn hay dị ứng gây ra.

Thông thường, một người bị đau mắt đỏ có thể tái phát, đặc biệt nếu do dị ứng. Điều này là do mỗi khi bạn tiếp xúc với chất gây dị ứng, mắt bạn thường sẽ phản ứng. Trong khi đó, nếu người thân của bạn bị đau mắt đỏ do vi khuẩn hoặc virus, bạn cũng có thể vô tình bị lây lan và tái nhiễm.

Trường hợp đau mắt đỏ kéo dài bao lâu phụ thuộc chủ yếu vào nguyên nhân:

- Virus: Đau mắt đỏ do virus gây ra thường khỏi trong vòng 1-2 tuần, nhưng cũng có thể lên đến 3 tuần.

- Vi khuẩn: Ngay cả khi không điều trị, viêm kết mạc nhẹ do vi khuẩn có thể tự khỏi trong vòng một tuần. Các trường hợp nghiêm trọng hơn có thể kéo dài tới 2 tuần.

- Dị ứng: Thời gian bị đau mắt đỏ do dị ứng phụ thuộc vào thời gian người đó tiếp xúc với chất gây dị ứng. Khi chất gây dị ứng được loại bỏ, các triệu chứng có thể hết trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, việc loại bỏ thủ phạm gây đau mắt đỏ có thể là thách thức lớn.

Chẳng hạn, bạn khó tránh khỏi phấn hoa theo mùa. Ngoài ra, nếu bạn dị ứng với vẩy da thú cưng, điều đó có thể đồng nghĩa với việc bạn phải tránh xa chúng.

- Các bệnh khác: Nếu đau mắt đỏ là triệu chứng của căn bệnh nghiêm trọng hơn, thời gian sẽ thay đổi tùy thuộc vào căn bệnh tiềm ẩn. Tình trạng này sẽ cải thiện khi bệnh được điều trị.