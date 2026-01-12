Một năm 'săn đuổi' bình minh ở cầu Ba Son

Suốt 12 tháng, Nguyễn Đạt đều đặn ba buổi mỗi tuần dậy từ 4h30, băng qua những con đường còn ngái ngủ để đón mặt trời nhô lên trên cầu Ba Son, TP.HCM.

Cuộc "săn đuổi" bình minh

Nguyễn Đạt, 26 tuổi, sinh ra và lớn lên ở phường Hiệp Bình, TP.HCM. Gần một năm qua, anh giữ thói quen rời nhà ba buổi mỗi tuần, chạy gần 15 km vào trung tâm để "săn" ảnh trên những cây cầu khoáng đạt như Ba Son, Khánh Hội hay Calmette (phường Sài Gòn). Mỗi mùa, anh lại chỉnh báo thức theo nhịp mặt trời: hôm mọc sớm, 4h30 anh đã rời nhà; hôm lên muộn, 5h mới đi. Dĩ nhiên không phải buổi sáng nào cũng "trúng mánh": có ngày mù mây, có hôm mây mịt mù. TP.HCM lúc tinh mơ rất khác: trầm lắng, thơ mộng hơn, có người tập thể dục, người lao động bắt đầu ca sớm, cả những cô chú vô gia cư ngủ dưới chân cầu - có hôm họ thức dậy cùng anh nhìn trời hửng đỏ. Dần dần, việc dậy sớm, chụp ảnh bầu trời, uống cà phê với những người bạn cùng sở thích trước khi quay về đi làm trở thành nhịp sinh hoạt quen thuộc. Anh nhớ nhất buổi sáng tháng 6/2025, khi mây phủ kín bầu trời và đỏ rực như một "biển lửa" - khoảnh khắc chỉ xuất hiện đúng một lần trong hành trình của tôi.

Khi chụp ảnh trở thành nhịp thở

Nếu bình minh rèn cho Đạt kỷ luật, hoàng hôn là khoảng lặng để anh ngắm nhìn thành phố từ phía bên kia ánh sáng. Dưới nắng chiều, TP.HCM hiện rõ dáng hình của một đô thị sông nước với dòng sông Sài Gòn và loạt kênh rạch uốn lượn mềm mại giữa những tòa nhà cao chọc trời. Sau gần một năm, Đạt không còn chỉ chăm chăm vào bầu trời mà bắt đầu tìm tiền cảnh: một bụi hoa ven đường, vũng nước phản chiếu Landmark 81, hay nhịp cầu Ba Son vắt qua sông. Anh đến sớm hơn giờ mặt trời lặn, quan sát mây, thử góc, chờ ánh nắng cuối ngày chạm vào thành phố. Những chuyến lang thang "săn" ảnh đã trở thành thói quen, là một nhịp thở, cho anh cơ hội gặp gỡ, kết nối cùng những người bạn có cùng đam mê và sở thích.