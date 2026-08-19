Mondelez Kinh Đô dẫn dắt ngành thức ăn nhẹ theo cách bền vững

Mỗi ngày, hàng triệu chiếc bánh Kinh Đô, Oreo, Cosy, Solite, AFC… được tạo ra phục vụ người dùng. Đằng sau mỗi sản phẩm là chuẩn mực về sản xuất theo cách bền vững tại Việt Nam.

Hành trình ấy đang được thực hiện tại 2 nhà máy của Mondelez Kinh Đô tại TP.HCM và Hưng Yên, dựa trên 3 trụ cột chiến lược: Tối ưu hóa tài nguyên, vận hành chuẩn toàn cầu và phát triển con người.

Tối ưu hóa tài nguyên

Thông thường, khi doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, áp lực tài nguyên lên môi trường tăng theo. Mondelez Kinh Đô giải bài toán này bằng việc thúc đẩy sản xuất nhưng chủ động giảm thiểu tác động môi trường.

Đằng sau hàng triệu chiếc bánh ra lò mỗi ngày của Mondelez Kinh Đô là chuẩn mực về sản xuất theo cách bền vững.

Bà Bàng Kim Ngân, Giám đốc Nhà máy Mondelez Kinh Đô tại TP.HCM, chia sẻ: “Chúng tôi đặt mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời liên tục kéo giảm lượng tài nguyên tiêu thụ trên mỗi đơn vị sản phẩm. Với chúng tôi, phát triển bền vững là khi doanh nghiệp lớn mạnh đồng thời tác động lên môi trường được giảm thiểu tối đa theo thời gian”.

Bà Bàng Kim Ngân, Giám đốc Nhà máy Mondelez Kinh Đô tại TP.HCM, chia sẻ định hướng phát triển bền vững tại nhà máy.

Cách tiếp cận này được minh chứng bằng kết quả thực tế. Tại nhà máy TP.HCM, trong vòng 3 năm, lượng nước sử dụng trên mỗi tấn sản phẩm giảm hơn 30% - tương đương hàng nghìn mét khối nước được giữ lại cho cộng đồng; chất thải thực phẩm giảm hơn 50%. Đặc biệt, phát thải CO2 được duy trì ổn định suốt 8 năm liên tiếp dù sản lượng tăng trưởng mạnh.

Tại nhà máy Hưng Yên, trong nửa đầu năm 2026, 71% chất thải thực phẩm được tái chế thành giá trị mới, sáng kiến tuần hoàn giúp tiết kiệm hàng nghìn mét khối nước. Hệ thống năng lượng mặt trời áp mái góp phần cắt giảm hàng trăm tấn CO2, hướng tới mục tiêu sử dụng 100% điện xanh của doanh nghiệp.

Mondelez Kinh Đô tiếp cận bài toán tăng trưởng song hành cùng giảm tác động môi trường.

Bà Ngân nhấn mạnh: "Là một trong những công ty dẫn đầu ngành thức ăn nhẹ, chúng tôi đặt cho mình vai trò dẫn dắt hệ sinh thái bền vững tại Việt Nam, nơi mọi mắt xích đều tạo ra giá trị lâu dài. Đơn cử, chúng tôi hợp tác cùng các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực thu gom, phân loại và tái chế nhằm nâng cao năng lực xử lý bao bì sau sử dụng, hướng đến thúc đẩy bao bì bền vững và kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam".

Vận hành sản xuất bền vững

Khác biệt lớn nhất trong vận hành sản xuất bền vững không nằm ở quy mô chiến lược trên kế hoạch, mà ở khả năng biến mục tiêu thành nhịp thở vận hành hàng ngày của toàn bộ bộ máy.

“Mọi mục tiêu dù lớn đến đâu cũng phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể và được đồng bộ từ ban lãnh đạo đến từng thành viên trong đội ngũ sản xuất”, bà Ngân chia sẻ.

Chìa khóa thành công của quá trình này là hệ thống quản trị tích hợp giúp tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng, năng suất, sản xuất bền vững và phát triển nguồn nhân lực hòa quyện thành văn hóa học hỏi, cải tiến liên tục. Nhà máy tại TP.HCM hiện là nhà máy sản xuất bánh quy đầu tiên của Mondelēz International tại Đông Nam Á ghi danh vào nhóm nhà máy trưởng thành nhất khu vực AMEA (châu Á, Trung Đông và châu Phi).

Tại nhà máy Hưng Yên, tinh thần vận hành xuất sắc được định hình bằng "3 quy tắc vàng": An toàn là nền tảng bảo vệ con người, chất lượng là cam kết với người tiêu dùng, cải tiến liên tục là trách nhiệm mỗi ngày. Tư duy này giúp nhà máy Hưng Yên đạt danh hiệu “Nhà máy có thành tích vận hành xuất sắc Đông Nam Á” của tập đoàn.

Nhà máy Mondelez Kinh Đô tại Hưng Yên đạt danh hiệu “Vận hành xuất sắc Đông Nam Á”.

Bền vững bắt đầu từ con người

Máy móc có thể nâng cấp, quy trình có thể tối ưu, nhưng một mô hình sản xuất của doanh nghiệp chỉ thực sự bền vững khi con người không ngừng học hỏi và phát triển mỗi ngày.

Bà Ngân cho biết: “Tại Mondelez Kinh Đô, con người luôn là trung tâm của mọi chiến lược. Vì vậy, chúng tôi tập trung đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ thông qua triết lý ‘Lãnh đạo phát triển lãnh đạo’ (Leader Grows Leader). Với chương trình ‘Team Lead 2.0’ (Lãnh đạo nhóm 2.0) và chiến lược toàn diện ‘Power the Future’ (Khai phóng năng lượng - Kiến tạo tương lai), mỗi trưởng nhóm đều được trang bị năng lực để trở thành người dẫn dắt cải tiến, từng bước chuẩn hóa nguồn nhân lực đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe trong chuỗi cung ứng, đóng góp vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành sản xuất tại Việt Nam”.

Hành trình ấy được ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín với 4 lần nằm trong top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam (CSI 2025) và giải thưởng Rồng Vàng; 3 năm liên tiếp thuộc top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu (CSA 2026) cũng như Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026 từ HR Asia.

Mondelez Kinh Đô đầu tư đội ngũ thông qua triết lý "Leader Grows Leader".

Với Mondelez Kinh Đô, mục tiêu dẫn dắt ngành thức ăn nhẹ một cách bền vững đang được hiện thực hóa từ năng lực của nhân sự và kết quả vận hành thực tế. Đây là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục sứ mệnh "Snacking Made Right", đóng góp thực chất vào mục tiêu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của quốc gia.