Monaco, PSG so kè quyết liệt

Cùng vòng đấu, PSG trên sân nhà Parc des Princes cũng hủy diệt Toulouse với tỷ số đậm 3-0. Kết quả này khiến cuộc đua giành chức vô địch Ligue 1 trở nên gay cấn, khi PSG và Monaco đang so kè rất quyết liệt. Khoảng cách giữa đội dẫn đầu – PSG – và Monaco chỉ là 6 điểm.

Trên sân Stade Louis-II, Monaco nhập cuộc đầy ấn tượng với thế trận tấn công sắc nét. Chỉ 5 phút sau tiếng còi khai cuộc, Maghnes Akliouche mở tỷ số từ một pha phản công hoàn hảo. Ít phút sau, anh suýt lập cú đúp nhưng cú sút lại đi trúng cột dọc.

Đội chủ nhà tiếp tục duy trì áp lực và được đền đáp khi Aleksandr Golovin nhân đôi cách biệt ở phút 24, đánh dấu bàn thắng đầu tiên của anh trong mùa giải. Brest gặp tổn thất lớn khi mất nhạc trưởng Pierre Lees-Melou vì chấn thương. Anh phải rời sân trong tình trạng phải chống nạng, khiến Brest khó khăn hơn trong việc triển khai thế trận.

Không chịu buông xuôi, Brest vùng lên đầy quyết tâm sau giờ nghỉ. Phút 50, Abdallah Sima đánh đầu chính xác, rút ngắn tỷ số xuống 1-2, tạo hy vọng cho đội khách.

Trong thời gian bù giờ, Akliouche tiếp tục tỏa sáng với một cú sút trái phá sau pha phản công nhanh, nâng tỷ số lên 3-1. Ludovic Ajorque kịp ghi bàn cho Brest ngay trước khi trận đấu khép lại, nhưng tất cả chỉ đủ để tô điểm thêm cho một trận cầu giàu cảm xúc.

Tại Paris, các bàn thắng của Joao Neves, Beraldo và Vitinha giúp PSG dễ dàng giành 3 điểm trước Toulouse. Chiến thắng cho đội chủ sân Parc des Princes hoàn toàn xứng đáng khi họ đã chơi hay, thuyết phục hơn suốt hai hiệp.

Sau 12 vòng đấu, PSG dẫn đầu bảng xếp hạng Ligue 1 với 32 điểm, trong khi AS Monaco bám sát ở vị trí thứ hai, có 26 điểm. Cuộc đua đến ngôi vương vẫn còn rất kịch tính và chưa hề ngã ngũ, khi khoảng cách giữa hai đội có thể bị thu hẹp bất cứ lúc nào. Với phong độ ổn định của PSG và sự quyết tâm của Monaco, mùa giải năm nay hứa hẹn sẽ là một cuộc cạnh tranh hấp dẫn đến tận những vòng cuối cùng.

Cả Monaco và Brest sẽ ngay lập tức chuyển sự tập trung sang Champions League. Monaco chuẩn bị tiếp đón Benfica, trong khi Brest phải hành quân tới sân của Barcelona. Cả hai đều đứng trước những thử thách lớn, và phong độ tại đấu trường quốc nội sẽ là động lực quan trọng.

