Môn thể thao ưa thích của ông Trump

Có một sự thật rằng ông Donald Trump từng là ngôi sao bóng chày ở trường trung học.

Ông Trump suýt trở thành vân động viên bóng chày chuyên nghiệp.

Trong cuốn sách The Games Do Count: America’s Best and Brightest on the Power of Sports của Brian Kilmeade, ông Trump viết: “Tôi suýt trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp. Tại Học viện Quân sự New York, tôi là đội trưởng đội bóng chày. Tôi tập luyện chăm chỉ như mọi người. Có thể nói tôi có năng lực ở bộ môn này".

Tân Tổng thống Mỹ cho biết rằng mình từng nghiêm túc với ý định thi đấu bóng chày chuyên nghiệp, cho đến khi tham gia một buổi thử việc và gặp Willie McCovey, người sau này trở thành VĐV bóng chày vĩ đại trong lịch sử. Lúc đó, tài năng của McCovey có vẻ khiến ông Trump từ bỏ ước mơ bóng chày.

Trong cuộc phỏng vấn với MTV năm 2010, ông Trump lại khẳng định "đã suýt trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp", nhưng cũng thừa nhận “rất may mắn khi quyết định chuyển sang làm bất động sản”. 3 năm sau, chia sẻ trên X, ông Trump vẫn tỏ ra tự hào và nhận bản thân là “vận động viên bóng chày hay nhất bang”.

Nhà biên soạn Michael D’Antonio cho rằng ông Trump là “VĐV giỏi ở mọi môn thể thao tại Học viện Quân sự New York”. Lý do ông Trump từ bỏ sự nghiệp thể thao chóng vánh là bởi các VĐV bóng chày không thể kiếm nhiều tiền trong thời gian đó.

Đến mùa hè năm 2015, sau khi công bố quyết định tranh cử Tổng thống Mỹ, HLV Theodore Dobias của NYMA cho biết ông Trump từng được tuyển trạch bởi những đội bóng chày hàng đầu ở Mỹ như Boston Red Sox và Philadelphia Phillies. HLV này đồng thời khen ngợi khả năng chơi thể thao của vị tân Tổng thống Mỹ.

“Ông ấy thu hút sự chú ý của tôi ngay lập tức vì sự quyết liệt và dễ huấn luyện”, ông Dobias tiết lộ trong cuốn sách The Trumps. “Rất nhiều đứa trẻ bạn có thể nói mãi mà chúng không nghe, nhưng Donald sẽ phản ứng với những chỉ dẫn của tôi. Nếu bạn nói rằng cậu không ném bóng đúng cách, cậu ấy sẽ làm một cách chính xác trong lần tiếp theo".

Ông Trump chọn rẽ hướng sang kinh doanh.

Dobias không phải là người duy nhất xác nhận tài năng của ông Trump. “Cậu ấy có thể chơi chuyên nghiệp với tư cách là một tay ném cừ khôi”, người bạn cùng phòng Ted Levine nói với Business Insider. “Tôi nghĩ cậu ấy ném được khoảng 127 km/h. Tôi là người bắt bóng. Cậu ấy làm tay tôi bầm tím mỗi ngày".

“Cậu ấy cao lớn, có nhiều lợi thế về sức mạnh. Donald cũng thông minh và rất phù hợp chơi thể thao. Cậu ấy có thể đã chơi ở một cấp độ nào đó tại giải bóng chày chuyên nghiệp. Donald có lẽ là vận động viên giỏi nhất ở trường”, Levine kể thêm.

Jim Scherz, một người bạn khác của ông Trump, tiết lộ vị tỷ phú được yêu mến trong đội. Với tấm băng đội trưởng, ông Trump rất được mọi người tôn trọng. “Trong ký ức của tôi, cậu ấy có cú đánh rất ấn tượng”, Scherz nói. “Hệt như cú đánh của Ted Williams".

Hai anh em sinh đôi Dick và Bob Guido, những người bạn cũ của ông Trump, cũng ca ngợi tài chơi bóng chày của vị tỷ phú trong quá khứ. “Tôi nghĩ kỹ năng phòng ngự của cậu ấy tốt hơn tấn công”, Dick cho biết.

Dù được nhiều bạn bè ca ngợi về tài chơi bóng, thực tế ông Trump không phải tay đánh bóng xuất chúng. Tại học viện, Jim Toomey, đội trưởng còn lại của đội bóng chày của ông Trump, được đánh giá cao nhất. Toomey cũng giành được Giải thưởng "Laidlaw Athletic" của trường, vinh danh vận động viên giỏi nhất.

Sự nghiệp bóng chày của ông Trump kết thúc chóng vánh. Sau này, ông không tiếp tục thể hiện tài chơi bóng ở Đại học Fordham hay Pennsylvania, thay vào đó dần chuyển hướng sang kinh doanh.