Món sứa đạn sốt Thái bùng nổ MXH: 3 lưu ý rất quan trọng

Sứa đạn, gỏi sứa hay bún sứa đang gây sốt trên MXH với hàng triệu lượt xem. Tuy nhiên, đây không phải món ăn ai cũng có thể thưởng thức tùy ý nếu không hiểu rõ cách chế biến.

Hàng loạt video thưởng thức các món sứa như sứa đạn, sứa chấm mắm tôm, gỏi sứa hay bún sứa thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Ảnh: SAS-ASMR.

Mùa hè 2026 chứng kiến sự bùng nổ của các video thưởng thức "sứa đạn" trên các nền tảng mạng xã hội, dễ dàng bỏ túi hàng triệu lượt xem. Bên cạnh sứa đạn, thị trường ẩm thực giải nhiệt cũng gọi tên nhiều loại sứa phong phú khác như sứa đạn mini, sứa tai mèo, sứa chân mèo. Từ gỏi, bún cho đến sứa tươi chấm mắm tôm, tất cả đều chinh phục thực khách nhờ kết cấu giòn sần sật và vị thanh mát đặc trưng.

Dù được nhiều người yêu thích, thực tế sứa không phải là món ăn nên sử dụng tùy tiện. Bên cạnh ưu điểm là ít calo, sứa vẫn tiềm ẩn những nguy cơ nếu chế biến hoặc sử dụng không đúng cách.

Chỉ ăn sứa đã được sơ chế đúng quy trình

Không chỉ gây sốt nhờ hương vị giòn mát, sứa còn được đánh giá là một trong những loại hải sản có giá trị dinh dưỡng đáng chú ý. Sứa chứa protein, canxi, phốt pho, sắt, vitamin B1, vitamin B2, niacin, iốt và choline. Do thành phần chủ yếu là nước, 100 g sứa chỉ cung cấp khoảng 30-40 kcal, gần như không chứa chất béo và rất ít carbohydrate, phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng.

Ngoài ra, sứa còn chứa collagen cùng một số khoáng chất có lợi cho cơ thể, tuy nhiên giá trị dinh dưỡng sẽ thay đổi tùy theo loài và cách chế biến.

Theo Baidu Health, sứa tươi chứa các tế bào gai mang độc tố nematocyst. Việc tiếp xúc hoặc ăn trực tiếp sứa chưa qua xử lý có thể gây đỏ da, sưng tấy, đau bụng, thậm chí dẫn đến ngộ độc.

Để đảm bảo an toàn, sứa cần được sơ chế bằng cách ướp nhiều lần với muối và phèn chua, sau đó ngâm kỹ để loại bỏ độc tố và lượng nước trong sứa. Vì vậy, người tiêu dùng không nên ăn sứa tươi hoặc tự chế biến sứa vừa đánh bắt nếu không có kiến thức và kỹ thuật phù hợp.

Đối với các món gỏi sứa hoặc sứa ăn liền, cần đảm bảo nguyên liệu tươi sạch và được chế biến hợp vệ sinh nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm vi khuẩn gây bệnh.

Đối với các món gỏi sứa hoặc sứa ăn liền, cần đảm bảo nguyên liệu tươi sạch và được chế biến hợp vệ sinh nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm vi khuẩn gây bệnh. Ảnh: Icook.

Không nên ăn quá nhiều

Theo Healthline, sứa có tính hàn nên nếu ăn quá nhiều trong một lần có thể gây lạnh bụng, tiêu chảy hoặc khó chịu đường tiêu hóa. Lượng ăn phù hợp được khuyến nghị là không quá 100-150 g mỗi lần, đặc biệt những người có hệ tiêu hóa yếu hoặc thường xuyên bị lạnh bụng càng cần thận trọng.

Bên cạnh đó, không nên kết hợp sứa với nhiều thực phẩm có tính hàn như dưa hấu, khổ qua (mướp đắng) vì có thể làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa. Việc ăn sứa cùng bia hoặc các thực phẩm giàu purin cũng có thể làm tăng nguy cơ khởi phát cơn gout ở những người có yếu tố nguy cơ.

Một số người cần đặc biệt thận trọng khi ăn sứa

Dù sứa là món ăn được nhiều người yêu thích, không phải ai cũng thích hợp để ăn.

Những người có tiền sử dị ứng hải sản cần đặc biệt cẩn trọng vì vẫn có nguy cơ xảy ra phản ứng dị ứng sau khi ăn sứa. Nếu xuất hiện các triệu chứng như nổi mề đay, ngứa, sưng môi, khó thở hoặc choáng váng, cần đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Ngoài ra, sứa thương phẩm thường được bảo quản bằng muối nên có hàm lượng natri khá cao. Người mắc tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc bệnh thận nên rửa kỹ sứa trước khi chế biến và hạn chế ăn quá nhiều để tránh nạp lượng muối vượt mức khuyến nghị.

Sứa chứa lượng iốt tương đối cao. Vì vậy, những người mắc các bệnh về tuyến giáp như cường giáp hoặc viêm tuyến giáp Hashimoto nên hạn chế ăn hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ để tránh ảnh hưởng đến quá trình điều trị.

Phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người cao tuổi cũng nên ăn với lượng vừa phải, đồng thời lựa chọn các món sứa được nấu chín hoặc chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong khi đó, những người vừa phẫu thuật, đang mắc bệnh hoặc có hệ miễn dịch suy giảm được khuyến cáo nên hạn chế, thậm chí tránh ăn sứa, nhất là các món ăn nguội hoặc chưa được chế biến kỹ, để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn và các biến chứng không mong muốn.

Các chuyên gia khuyến cáo dù sứa là món ăn thanh mát và hấp dẫn trong những ngày hè, người tiêu dùng không nên chạy theo trào lưu mà bỏ qua yếu tố an toàn. Việc lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được sơ chế đúng quy trình và ăn với lượng hợp lý sẽ giúp tận hưởng hương vị của món ăn này mà vẫn bảo vệ sức khỏe.