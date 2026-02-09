Món quà chăm sóc sức khỏe là lời chúc Tết ý nghĩa cho cha mẹ

Với biên tập viên Phan Tô Ny, cha mẹ mạnh khỏe chính là điều mang lại sự khởi sắc cho năm mới. “Tết năm nay công việc bận rộn khiến tôi không thể dành nhiều thời gian cùng ba má chuẩn bị đón Tết như trước. Nhưng những lúc tạm gác công việc và trở về nhà, tôi tranh thủ trò chuyện, quan tâm, chăm sóc ba má mỗi ngày bằng những giải pháp dinh dưỡng khoa học, mong ba má giữ gìn sức khỏe ở tuổi xế chiều”, anh chia sẻ.