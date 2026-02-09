Món quà chăm sóc sức khỏe là lời chúc Tết ý nghĩa cho cha mẹ

|
Sau một năm tất bật với công việc và cuộc sống riêng, Tết với nhiều người con không chỉ là dịp sum vầy, mà trở thành khoảnh khắc trở về nhà, nhìn thấy cha mẹ khỏe mạnh, an yên bên mâm cơm ngày đầu năm.
Với chị Ngọc Minh (30 tuổi, Nghệ An), Tết là dịp dành nhiều thời gian cho cha mẹ sau một năm đi làm xa nhà. Chị chia sẻ: “Ngày thường tôi ít có cơ hội trực tiếp chăm sóc cha mẹ. Vì vậy, mỗi lần về quê, tôi quan tâm nhiều hơn đến việc ăn uống, nghỉ ngơi của cha mẹ và nghĩ xem đâu là cách phù hợp để người thân giữ vững sức khỏe”.
Theo khảo sát của Kantar Insights 2026, nhóm sản phẩm dinh dưỡng dành cho người lớn tuổi ghi nhận mức tăng trưởng lớn tại khu vực nông thôn và hơn 13% tại khu vực thành thị. Điều này cho thấy ngày càng nhiều người con quan tâm đến giải pháp dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ bên cạnh bữa ăn thường ngày.
Với biên tập viên Phan Tô Ny, cha mẹ mạnh khỏe chính là điều mang lại sự khởi sắc cho năm mới. “Tết năm nay công việc bận rộn khiến tôi không thể dành nhiều thời gian cùng ba má chuẩn bị đón Tết như trước. Nhưng những lúc tạm gác công việc và trở về nhà, tôi tranh thủ trò chuyện, quan tâm, chăm sóc ba má mỗi ngày bằng những giải pháp dinh dưỡng khoa học, mong ba má giữ gìn sức khỏe ở tuổi xế chiều”, anh chia sẻ.
Đồng hành cùng những người con trên hành trình ấy, Ensure Gold là giải pháp dinh dưỡng dành tặng cha mẹ trong dịp lễ Tết và suốt năm. Đây là món quà yêu thương để cả nhà có cơ hội thực hiện thêm nhiều lời hứa trong Tết này, Tết sau và nhiều Tết nữa.
Ensure Gold cung cấp nguồn dinh dưỡng cân đối, đặc biệt chứa HMB hỗ trợ tăng cường sức khỏe khối cơ trong 8 tuần, YBG giúp tăng cường miễn dịch trong 4 tuần. Đây là thương hiệu đến từ Abbott, công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu hoạt động trong đa dạng lĩnh vực.
Tết là thời điểm mỗi người con dành nhiều sự quan tâm cho cha mẹ, nhưng chăm sóc sức khỏe là hành trình cần được duy trì mỗi ngày. Khi dinh dưỡng và sức khỏe của cha mẹ được quan tâm đủ đầy, họ sống khỏe mạnh hơn và tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho cả gia đình. Đó chính là món quà Tết ý nghĩa nhất để mỗi mùa sum vầy đều trọn vẹn và thêm khởi sắc.