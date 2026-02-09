Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Món quà chăm sóc sức khỏe là lời chúc Tết ý nghĩa cho cha mẹ

  • Thứ hai, 9/2/2026 14:00 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Giữa không khí đoàn viên ngày Tết, nhiều người con nhận ra sức khỏe cha mẹ dần thay đổi. Vì vậy, đây là dịp nhắc nhở mỗi người con chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.

Ensure anh 1
Ensure anh 2

Sau một năm tất bật với công việc và cuộc sống riêng, Tết với nhiều người con không chỉ là dịp sum vầy, mà trở thành khoảnh khắc trở về nhà, nhìn thấy cha mẹ khỏe mạnh, an yên bên mâm cơm ngày đầu năm.

Ensure anh 3

Với chị Ngọc Minh (30 tuổi, Nghệ An), Tết là dịp dành nhiều thời gian cho cha mẹ sau một năm đi làm xa nhà. Chị chia sẻ: “Ngày thường tôi ít có cơ hội trực tiếp chăm sóc cha mẹ. Vì vậy, mỗi lần về quê, tôi quan tâm nhiều hơn đến việc ăn uống, nghỉ ngơi của cha mẹ và nghĩ xem đâu là cách phù hợp để người thân giữ vững sức khỏe”.
Ensure anh 4

Theo khảo sát của Kantar Insights 2026, nhóm sản phẩm dinh dưỡng dành cho người lớn tuổi ghi nhận mức tăng trưởng lớn tại khu vực nông thôn và hơn 13% tại khu vực thành thị. Điều này cho thấy ngày càng nhiều người con quan tâm đến giải pháp dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ bên cạnh bữa ăn thường ngày.
Ensure anh 5Ensure anh 6

Với biên tập viên Phan Tô Ny, cha mẹ mạnh khỏe chính là điều mang lại sự khởi sắc cho năm mới. “Tết năm nay công việc bận rộn khiến tôi không thể dành nhiều thời gian cùng ba má chuẩn bị đón Tết như trước. Nhưng những lúc tạm gác công việc và trở về nhà, tôi tranh thủ trò chuyện, quan tâm, chăm sóc ba má mỗi ngày bằng những giải pháp dinh dưỡng khoa học, mong ba má giữ gìn sức khỏe ở tuổi xế chiều”, anh chia sẻ.
Ensure anh 7

Đồng hành cùng những người con trên hành trình ấy, Ensure Gold là giải pháp dinh dưỡng dành tặng cha mẹ trong dịp lễ Tết và suốt năm. Đây là món quà yêu thương để cả nhà có cơ hội thực hiện thêm nhiều lời hứa trong Tết này, Tết sau và nhiều Tết nữa.

Ensure anh 8

Ensure Gold cung cấp nguồn dinh dưỡng cân đối, đặc biệt chứa HMB hỗ trợ tăng cường sức khỏe khối cơ trong 8 tuần, YBG giúp tăng cường miễn dịch trong 4 tuần. Đây là thương hiệu đến từ Abbott, công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu hoạt động trong đa dạng lĩnh vực.
Ensure anh 9

Tết là thời điểm mỗi người con dành nhiều sự quan tâm cho cha mẹ, nhưng chăm sóc sức khỏe là hành trình cần được duy trì mỗi ngày. Khi dinh dưỡng và sức khỏe của cha mẹ được quan tâm đủ đầy, họ sống khỏe mạnh hơn và tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho cả gia đình. Đó chính là món quà Tết ý nghĩa nhất để mỗi mùa sum vầy đều trọn vẹn và thêm khởi sắc.

Lan Minh

Ensure món quà sức khỏe

Cùng chuyên mục

'Hot girl' nhay nhot ban hang kiem tien khung ra sao? hinh anh

'Hot girl' nhảy nhót bán hàng kiếm tiền khủng ra sao?

21 giờ trước 16:48 8/2/2026

0

Không phải ê-kíp đông đảo, chủ loạt kênh hot girl AI chỉ hoạt động cá nhân. Họ tự tạo nhân vật, lên kịch bản và gắn link bán hàng kiếm tới trăm triệu tiền hoa hồng trong thời gian ngắn.

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý