Món cá trong bữa ăn khiến 71 công nhân ở Nghệ An nhập viện có histamin

Liên quan vụ 71 công nhân ở Nghệ An phải cấp cứu sau bữa ăn trưa 28/5, Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia đã có kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn.

Lãnh đạo huyện Yên Thành và Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm tại Bệnh viện Đa khoa Yên Thành ngày 28/5.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn MLB TENERGY (địa chỉ ở Cụm công nghiệp thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) là công ty may của Nhật Bản với 1.573 công nhân được chia làm 2 xưởng sản xuất. Sau bữa ăn trưa 28/5, đã có 71 công nhân phải vào viện, cấp cứu, điều trị.

Kịp thời cứu chữa công nhân bị ngộ độc

Qua điều tra ban đầu, bữa trưa của các công nhân gồm có 5 món: cá bạc má rán, mướp xào giá, trứng luộc, canh rau, xoài tráng miệng... Đơn vị cung cấp nguyên liệu nấu ăn cho bếp ăn Công ty Trách nhiệm hữu hạn MLB TENERGY là Doanh nghiệp tư nhân Mạc Anh Hà (xã Hoa Thành, huyện Yên Thành).

Trong bữa ăn trưa này, bếp ăn phục vụ 1.416 suất ăn. Phân xưởng 1 ăn trưa lúc 11 giờ 15 phút; phân xưởng 2 ăn lúc 11h55 phút.

Sau bữa trưa 30 phút, nhiều công nhân bắt đầu xuất hiện hiện tượng đau đầu, tê tay, buồn nôn, đau bụng, phát ban đỏ… Ngay lập tức, công ty và ngành Y tế huyện Yên Thành và gia đình đã đưa các công nhân đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Tính đến tối 28/5, có 71 công nhân đã được đưa đến cơ sở y tế trong huyện để cấp cứu, điều trị. Cụ thể, có 18 công nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn và 53 công nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành.

Ngay sau khi có thông tin về vụ ngộ độc thực phẩm, lãnh đạo huyện Yên Thành đã kịp thời báo cáo tới Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An và Sở Y tế Nghệ An.

Sở Y tế Nghệ An cử dược sĩ Trần Minh Tuệ, Phó Giám đốc sở, cùng đoàn công tác ra Yên Thành chỉ đạo công tác cấp cứu, điều trị cho các công nhân bị ngộ độc và tổ chức điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sở Y tế Nghệ An cũng đã có công văn hỏa tốc gửi các cơ sở y tế, kích hoạt toàn bộ hệ thống cấp cứu, điều trị; sẵn sàng vận chuyển, tiếp nhận, xử trí cấp cứu, điều trị cho các công nhân.

Thực hiện chỉ đạo của các cấp, ngành, Bệnh viện Đa khoa Yên Thành và Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn đã tiếp nhận cấp cứu, điều trị tốt cho các công nhân. Các công nhân đều đã được điều trị bằng uống oresol, truyền dịch bù nước, điện giải và theo dõi… Nhờ sự cấp cứu, điều trị kịp thời, đến trưa ngày 29/5, sức khỏe của tất cả công nhân đều bình phục, ổn định và được xuất viện về nhà.

Nhiều vi phạm, đề nghị xử phạt

Trong chiều 28/5, thực hiện công tác điều tra ngộ độc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn MLB TENERGY, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An ghi nhận: Công ty Trách nhiệm hữu hạn MLB TENERGY có đầy đủ hồ sơ giấy tờ về an toàn thực phẩm. Về điều kiện thực tế, bếp ăn tập thể của công ty còn có một số tồn tại.

Cụ thể, hệ thống thu gom rác thải không có nắp đậy và không đảm bảo vệ sinh; hệ thống cống rãnh thoát nước thải không đảm bảo vệ sinh; có xuất hiện côn trùng trong khu vực chế biến thực phẩm; bàn chế biến không đảm bảo (có gạch vỡ); thực hiện lưu mẫu thực phẩm không đúng theo quy định (số lượng mẫu lưu không đúng, tủ lưu mẫu không đảm bảo vệ sinh).

Từ kết quả điều tra thực địa, sáng 29/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-ATTP kiểm tra An toàn thực phẩm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn MLB TENERGY. Thời hạn kiểm tra là 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Thành phần tham gia đoàn kiểm tra gồm có các cán bộ thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản, thủy sản tỉnh Nghệ An (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Phòng Y tế và Trung tâm Y tế huyện Yên Thành.

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn MLB TENERGY.

Trong ngày 30/5, Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm đã làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn MLB TENERGY. Kết quả kiểm tra cho thấy, bếp ăn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn MLB TENERGY có một số vi phạm về đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và sẽ đề nghị cơ quan chức năng tiến hành xử phạt theo thẩm quyền.

Mẫu cá bạc má rán có chất histamin

Khi vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp với UBND huyện Yên Thành, Phòng Y tế huyện và các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động điều tra, lấy mẫu thức ăn gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để xác định nguyên nhân.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Ngọc Quy, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An, cho biết Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đã có kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn MLB TENERGY. Cụ thể, mẫu cá bạc má rán có chất Histamin với hàm lượng là 739 mg/kg.

Sau khi có kết quả kiểm nghiệm, hội đồng chuyên môn về an toàn thực phẩm của tỉnh sẽ tiến hành họp, đánh giá về vụ việc để xác định nguyên nhân cụ thể.

Histamin là một amin sinh học giúp duy trì chức năng sinh lý của ruột cũng như là một chất dẫn truyền thần kinh; là một trong những nguyên nhân phổ biến làm trầm trọng hóa tình trạng dị ứng của nhiều người có cơ địa mẫn cảm và ảnh hưởng đến sức khoẻ. Trong hải sản, đặc biệt cá là một trong những nguồn thực phẩm có hàm chứa lượng histamin cao nhất. Cụ thể là các loại cá biển như cá thu, cá cơm, cá ngừ, cá trích, cá đuối... nếu không được giữ đông tốt sau khi đánh bắt, bảo quản lạnh kém sẽ khiến vi khuẩn phát triển mạnh và biến đổi axit amin histidine thành histamin gây độc cho người. Tình trạng nhiễm độc từ histamin trong cá có thể xảy ra từ 5 đến 30 phút sau khi ăn cá bị hư hỏng với các triệu chứng điển hình như sưng phù, đỏ mặt và cơ thể, nóng rát miệng, buồn nôn, đau đầu, đau bụng, ngất xỉu, mờ mắt, khó thở, khò khè, tiêu chảy... Các triệu chứng dị ứng này có thể kéo dài vài giờ đến một ngày. Ngộ độc histamin trong cá thường nhẹ, dễ chữa lành. Tuy nhiên nếu không điều trị kịp thời cũng có thể dẫn đến tử vong, với các biến chứng tim nghiêm trọng như tụt huyết áp, loạn nhịp tim.