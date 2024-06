Mối tình ồn ào giữa người hùng tuyển Italy với bạn gái cũ của đồng đội

Ồn ào tình ái giữa 3 người bị đẩy lên cao trào vào tháng 5/2022: Cổ động viên AS Roma (đội bóng của Zaniolo) hát "con trai Zaccagni là của Zaniolo" sau khi tiền vệ này ghi bàn thắng duy nhất giúp đội bóng vô địch Europa Conference League. Trong một video do cổ động viên ghi lại, Zaniolo bật cười khi nghe fan cất tiếng hát, nhưng không rõ anh thấy vui vì đội mình chiến thắng hay do ca từ nhạy cảm. Thực tế, AS Roma và Lazio - đội bóng mà Mattia Zaccagni đang khoác áo - là kình địch cùng thành phố. Câu chuyện trở thành cơn sốt truyền thông. Đáp lại, Nasti giữ im lặng và khóa phần bình luận trên trang cá nhân có 2 triệu follow của cô. Ảnh: Daily Mail.