Modric vẫn là 'ông vua' ở tuổi 39

Ai nói rằng 39 tuổi là quá già để chinh phục đỉnh cao? Luka Modric đang chứng minh điều ngược lại.

Đêm ở Santiago Bernabeu, trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn người hâm mộ, Modric vẽ nên bức tranh tuyệt đẹp bằng những đường chuyền mượt mà, biến đối thủ thành những chú rối. Với đôi chân nhanh nhẹn và cái đầu lạnh, tiền vệ người Croatia trở thành linh hồn của Real Madrid, điều khiển nhịp điệu trận đấu và đưa đội bóng đến chiến thắng

Tuổi tác chỉ là con số với Modric

Modric, ở tuổi 39, vẫn chứng minh rằng tuổi tác chỉ là con số khi tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Real Madrid. Màn trình diễn ấn tượng của anh trong trận đấu với Borussia Dortmund mới đây là minh chứng cho phong độ đỉnh cao và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của tiền vệ người Croatia trước thềm trận El Clasico sắp tới.

Modric không bao giờ cho phép bản thân hài lòng với những thành tựu đã đạt được. "Tôi muốn gia hạn hợp đồng vì tôi xứng đáng, không phải vì người khác trao cho tôi" là triết lý mà ngôi sao người Croatia duy trì trong suốt hai lần gia hạn hợp đồng gần đây. Ở lần ký kết cuối cùng, anh chấp nhận rằng vai trò của mình tại câu lạc bộ có thể thay đổi, nhưng điều đó không có nghĩa là bản thân ngừng phấn đấu.

Dù đã 39 tuổi, Modric vẫn giữ được đẳng cấp.

Thời gian trôi qua, dù có tạo nên áp lực Modric vẫn tiếp tục phá vỡ các cột mốc. Trận gặp Celta Vigo cuối tuần trước, anh vượt qua huyền thoại Puskas để trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử Real Madrid ra sân, ở tuổi 39 và 40 ngày. Nhưng điều đáng nói là, chất lượng chơi bóng của Modric vẫn giữ nguyên giá trị, không bị ảnh hưởng bởi tuổi tác.

Tại Balaídos, Modric tạo ra khoảnh khắc đầy ma thuật với một đường kiến tạo xuất sắc khiến đồng đội Vinicius Jr phải trầm trồ khen ngợi. Ba ngày sau đó, anh lại tiếp tục thể hiện tài năng của mình trong trận gặp Dortmund.

Dù hiệp một gặp khó khăn cùng với cả đội, Modric hoàn toàn lột xác sau giờ nghỉ. Anh dẫn dắt tuyến giữa của Real Madrid, trở thành nhân tố quan trọng trong chiến thắng, với nhiều đường chuyền sắc sảo và những pha thu hồi bóng xuất sắc. Những con số không biết nói dối: Modric là cầu thủ có nhiều pha thu hồi bóng nhất (9 lần), nhiều đường chuyền vào khu vực tấn công nhất (27 lần), và cũng là người tạt bóng nhiều nhất (7 lần) trong trận đấu.

Những sự thừa nhận

Không chỉ ở Tây Ban Nha, báo chí Anh cũng dành nhiều lời ngợi khen cho tiền vệ người Croatia. Bài bình luận của Sid Lowe trên The Guardian nhận định: "Có lý do khiến Modric vẫn còn xuất sắc đến giờ, và đó không phải là do sự hoài niệm. Không phải số trận đã chơi hay 27 danh hiệu giành được, dù những thành tích đó thật sự đáng kinh ngạc. Điều đơn giản hơn là anh ấy vẫn còn giữ được sự xuất sắc trong lối chơi".

Modric vẫn còn đó khả năng kiểm soát trận đấu, chuyền bóng tinh tế và ý chí kiên cường. Phong độ ngày càng thăng hoa giúp anh từ một cầu thủ dự bị trong hai trận đầu tiên của La Liga và Champions League, trở thành trụ cột không thể thiếu. Trong 8 trận gần đây tại giải quốc nội, anh đã đá chính 5 lần.

Modric chơi hay trong ngày Real Madrid vượt qua Borussia Dortmund tại Champions League.

Trận gặp Dortmund, HLV Ancelotti không ngần ngại giao trọng trách cho Modric trong ngày tái đấu với đối thủ từng gặp ở chung kết mùa trước. Đó là sự tin tưởng vào kinh nghiệm và tài năng của tiền vệ 39 tuổi này, và Modric đáp lại bằng một màn trình diễn đáng nhớ.

Thành công của Modric không chỉ đến từ tài năng thiên bẩm, mà còn nhờ vào chế độ chăm sóc bản thân nghiêm ngặt và ý thức duy trì thể lực bền bỉ. Kể từ năm 2017, khi gặp chấn thương mắt cá chân và phải nghỉ 8 trận, anh chưa bao giờ vắng mặt nhiều hơn hai trận liên tiếp do chấn thương.

Trước World Cup 2018, Modirc tăng cường các biện pháp chăm sóc thể chất và tinh thần, với chế độ dinh dưỡng đặc biệt và sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả trong và ngoài sân cỏ. Giờ đây, ở tuổi 39, Modric không chỉ chống lại sự hoài niệm, mà còn là biểu tượng của sự kiên định và lòng nhiệt huyết với bóng đá. Anh tiếp tục chứng minh rằng dù thời gian có trôi đi, niềm đam mê và đẳng cấp vẫn có thể trường tồn.