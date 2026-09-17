Mô hình đào tạo 'nhà xuất bản thu nhỏ' cho sinh viên

Tham gia mô hình đào tạo này, sinh viên được trải nghiệm trực tiếp các bài toán thực tế trong lĩnh vực xuất bản, luân chuyển nhiều bộ phận để tìm ra vị trí phù hợp nhất.

Nhằm xây dựng mô hình đào tạo tăng tính thực tiễn với sinh viên xuất bản, Chương trình Alpha Publishing Lab mới ra mắt tại Đại học Văn hóa. Chương trình do Đại học Văn hóa, Viện Lãnh đạo ABG và Alpha Books cùng phối hợp triển khai, lần đầu được giới thiệu tới sinh viên trường vào chiều 16/9.

Phát biểu tại buổi ra mắt dự án, Hiệu trưởng Đại học Văn hóa, PGS.TS Đinh Công Tuấn nhận định dự án đào tạo sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực, đồng thời chia sẻ nguồn lực giữa nhà trường và doanh nghiệp, tối ưu hóa thế mạnh cơ sở vật chất, chuyên gia và các hoạt động đồng hành cùng cộng đồng.

Hiệu trưởng Đại học Văn hóa, PGS.TS Đinh Công Tuấn phát biểu tại buổi ra mắt chương trình đào tạo. Ảnh: Phan Chi.

Chương trình ra đời sau quá trình nhà trường và doanh nghiệp cùng rút kinh nghiệm từ hoạt động dạy và học, thực tập doanh nghiệp của sinh viên. Mô hình đào tạo mới hướng đến rèn luyện sinh viên làm quen với môi trường làm việc đòi hỏi kỹ năng công nghệ, tư duy và sáng tạo ngay từ sớm. Sinh viên được tham gia mô hình mô phỏng nhà xuất bản và công ty phát hành sách.

Mỗi nhóm học viên vận hành như một nhà xuất bản thu nhỏ, đảm nhiệm tổ chức bản thảo, xuất bản, phát hành một đầu sách xuyên suốt 5 tuần, đi qua 4 vòng thử thách. Sinh viên phải học cách chọn lọc sách, đánh giá bản thảo tiềm năng để đầu tư; biên tập sách; sản xuất (công đoạn in ấn, tính toán chi phí, tiến độ sản xuất); ra mắt sách, triển khai chiến dịch truyền thông, bán hàng, phân phối tới đại lý; vận hành cửa hàng sách.

Mỗi khóa học dự kiến có khoảng 30 học viên. Sinh viên được học 9 module tập trung, có 6-8 tiếng mỗi tuần làm việc với người cố vấn.

Ông Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch HĐQT Alpha Books - chia sẻ với sinh viên những thách thức mới của ngành xuất bản. Ảnh: BTC.

Dự án của sinh viên được đánh giá trên chất lượng của quyết định, kết quả thực tế. Ngoài trục dự án sách, chương trình còn mở rộng sang các bài toán khác của ngành như phát triển sản phẩm số, tổ chức hội sách, sự kiện văn hóa, vận hành điểm bán, marketing sản phẩm sách.

Trong khóa học, sinh viên được cấp tài khoản công cụ AI có bản quyền phục vụ học tập và công việc, đồng thời nhận hướng dẫn, phản biện và cố vấn trực tiếp từ chuyên gia và nhân sự kỳ cựu trong ngành.

Chương trình còn tổ chức các hoạt động tham quan nhà in và chuỗi ngày làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp đối tác, giúp học viên hiểu quy trình sản xuất, cách phối hợp giữa các bộ phận và yêu cầu tuyển dụng thực tế.

Sau 5 tuần học, học viên được thử sức ở nhiều vai trò khác nhau, từ nhân viên bản quyền, biên tập viên, nhân viên mỹ thuật, tới nhân viên marketing và phát hành, từ đó nhận ra mình phù hợp với công việc nào, đồng thời mở rộng mạng lưới nghề nghiệp với các nhà xuất bản, công ty sách, nhà in và chuyên gia trong ngành.

Dự án đào tạo mới hướng tới phát triển sinh viên có kiến thức thực tế về xuất bản, truyền thông và phát triển văn hóa đọc.